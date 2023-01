Γιούτα έγκλημα: Σκότωσε σύζυγο, 5 παιδιά και πεθερά

Ολόκληρη την οικογένειά του σκότωσε ένας 42χρονος άνδρας από την Γιούτα των ΗΠΑ, πριν βάλει τέλος στη ζωή του, εξαιτίας της αίτησης διαζυγίου που είχε υποβάλλει η σύζυγός του πριν από 2 εβδομάδες, σύμφωνα με τις αρχές. Το πολλαπλό φονικό συντάραξε την μικρή κοινωνία της πόλης Ίνοχ με τους αξιωματούχους να αναγνωρίζουν ως δράστη τον 42χρονο Μάικλ Χέιτ και τα θύματά του ως τη σύζυγό του, την 40χρονη Ταούσα Χέιτ, τις τρεις κόρες τους, ηλικίας 17, 12 και 7 ετών, και τους δύο γιος τους, ηλικίας 7 και 4 ετών. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνεται επίσης η πεθερά του, η 78χρονη πεθερά του Γκέιλ Ερλ, σύμφωνα με δελτίο Τύπου της δημοτικής αρχής του Ίνοχ. Καθένα από τα θύματα αυτά φαίνεται να έφερε τραύματα από πυροβόλο όπλο.

Σύμφωνα με τις αρχές, η σύζυγος του δολοφόνου και αυτόχειρα είχε υποβάλει αίτηση διαζυγίου στις 21Δεκεμβρίου, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό η αιτία που επικαλέστηκε. Το έγκλημα αποκαλύφθηκε όταν οι αρχές έστειλαν αστυνομικούς για να τσεκάρει την οικογένεια Χέιτ την Τετάρτη, αφότου συγγενείς και φίλοι επικοινώνησαν με τους αξιωματούχους λέγοντας πως ανησυχούσαν γατί δεν είχαν νέα από τα θύματα. Οι αστυνομικοί βρήκαν και τα 8 μέλη της οικογένειας νεκρά μέσα στο σπίτι τους που ήταν ακόμη στολισμένο για τις γιορτές.

Five minors among eight dead with gunshot wounds in Utah home https://t.co/ITYbzp6dSv pic.twitter.com/Ce2ZYKG4x4

— New York Post (@nypost) January 5, 2023