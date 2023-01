Γλυπτά Παρθενώνα – επιστροφή: Οι τρεις όροι του πρώην επικεφαλής του Brexit

Στο κλίμα που έχει διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα στον βρετανικό τύπο υπέρ της επιστροφής από το Βρετανικό Μουσείο των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα κινείται το άρθρο του πρώην επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Brexit, Ντέιβιντ Φροστ, ο οποίος υπογράφει άρθρο στο Telegraph με τον σαφή τίτλο «Η Ελλάδα θα πρέπει να δώσει τα Ελγίνεια στην Ελλάδα» ενώ στη λεζάντα αναφέρεται ότι «η κυβέρνηση (σ.σ. της Βρετανίας) θα πρέπει να προσφέρει τις ζωφόρους σε αντάλλαγμα για μια νέα αγγλο-ελληνική πολιστική συνεργασία».

Αν και ο Φροστ ξεκινά το άρθρο του επαναλαμβάνοντας την επιχειρηματολογία των Βρετανών ως προς το γιατί το Βρετανικό Μουσείο είναι ο νόμιμος κάτοχος των Γλυπτών του Παρθενών που άρπαξε ο Έλγιν στις αρχές του 19ου αιώνα, εντούτοις σημειώνει ότι «ποτέ δεν ήμουν πιο πεπεισμένος από τα ηθικά, καλλιτεχνικά και πολιτισμικά επιχειρήματα. Πιστεύω ότι τα Γλυπτά του Παρθενώνα αποτελούν μια ειδική κατάσταση για την οποία θα πρέπει να βρούμε μια ειδική λύση».

The so-called Elgin Marbles, a collection of Classical Greek marble sculptures, have been in England since the early 19th century. Surely, H.D.S. Greenway writes, the time has come to return them to Greece. https://t.co/TxKoe3HGz9

— Boston Globe Opinion (@GlobeOpinion) December 14, 2022