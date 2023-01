Πόσο συχνά πλένεις το χαλάκι του μπάνιου; – Η υγρασία και η βρωμιά είναι σαν τη Disneyland για τους μύκητες

Κατά καιρούς κυκλοφορούν διάφορα δημοσιεύματα για το ποια πράγματα μέσα στο σπίτι μας συγκεντρώνουν τα περισσότερα μικρόβια αλλά και για τους τρόπους που μπορούμε να έχουμε την κατοικία μας όσο γίνεται πιο καθαρή. Η εμφάνιση του καθαρού χαλιού στο μπάνιο μπορεί να παραπλανήσει… Αν και το χαλάκι σας μπορεί να φαίνεται καθαρό, μαζεύει άφθονο χώμα, σκουπίδια και μικροσκοπικούς «καταληψίες». Αυτό είναι αρκετά επικίνδυνο από μόνο του, αλλά αυτό μπορεί επίσης να προκαλέσει μυκητιασικές λοιμώξεις. Πληροφορίες σχετικά με το γιατί είναι σημαντικό να καθαρίζετε το χαλάκι σας (και πώς να το κάνετε), δίνουν η Dr. Mona Gohara, αναπληρώτρια κλινική καθηγήτρια δερματολογίας στην Ιατρική Σχολή του Yale, η Becky Rapinchuk, η ειδικός στην καθαριότητα πίσω από το blog Clean Mama και συγγραφέας πολλών βιβλίων αλλά και ο Patric Richardson, ο συγγραφέας του ιστολογίου The Laundry Evangelist και του βιβλίου Laundry Love.

Αν και δεν φαίνονται συχνά βρώμικα, τα υφασμάτινα χαλάκια μπάνιου συλλέγουν συνεχώς υγρασία από το μπάνιο σας, νεκρά κύτταρα από τις πατούσες, ούρα από την τουαλέτα, μαλλιά, σκόνη, βρωμιά και πολλά βακτήρια. Και δεν είναι μόνο το αηδιαστικό μέρος καθώς μπορεί να σας δημιουργήσει συνέπειες στην υγεία. Όπως το έθεσε τόνισε η Dr. Gohara: «Η υγρασία και η βρωμιά είναι σαν τη Disneyland για τους μύκητες και τις λοιμώξεις» σημείωσε. Οι μύκητες και τα βακτήρια μπορούν να μεταφερθούν στα πόδια σας, προκαλώντας σοβαρό πρόβλημα τόσο στα πόδια όσο και στα νύχια των παιδιών.

Η σύντομη απάντηση είναι: μάλλον περισσότερο από ό,τι νομίζετε καθώς σύμφωνα με τους ειδικούς, θα πρέπει να το καθαρίζετε κάθε εβδομάδα. Αλλά ακόμα και αν δεν το ξέρατε, μην ανησυχείτε γιατί δεν είστε μόνοι. Ακόμη και ανάμεσα σε αυτούς που ασχολούνται με την καθαριότητα, ελάχιστοι που ερωτήθηκαν σχετικά ανέφεραν ότι καθαρίζουν ή άλλαζαν τα χαλάκια του μπάνιου τους τόσο συχνά. Όμως, μία φορά την εβδομάδα είναι το ελάχιστο που προτείνουν οι ειδικοί. «Αν ζείτε με έναν σύντροφο, εάν ζείτε με την οικογένεια σας, αν υπάρχουν πολλά πόδια που συναντούν την ίδια υγρή επιφάνεια», τότε το συχνό πλύσιμο είναι απαραίτητο εξήγησε η Dr. Gohara.

«Έτσι, αυξάνετε ακόμη περισσότερο τις πιθανότητές σας [να μολυνθείτε από μύκητα ή κάποια λοίμωξη] επειδή αυξάνετε τις πιθανότητες να το συναντήσετε από άτομο σε άτομο» ανέφερε η γιατρός. Ωστόσο, ακόμα και όσοι ζουν μόνοι τους, θα πρέπει να πλένουν ή να αλλάζουν τα χαλάκια μπάνιου. Ο Rapinchuk συνιστά να κρεμάτε το χαλάκι σας πάνω από την μπανιέρα μεταξύ των χρήσεων για να αερίζεται. Το άνοιγμα ενός παραθύρου ή η λειτουργία του ανεμιστήρα σας μπορεί επίσης να μειώσει την υγρασία που προωθεί την ανάπτυξή των μικροβίων: «Οτιδήποτε πρόκειται να κάνετε για να ελαχιστοποιήσετε την υγρασία είναι καλό για οτιδήποτε στο μπάνιο», είπε η Dr. Gohara.

O καθαρισμός είναι εύκολος: Τα περισσότερα χαλάκια περιλαμβάνουν συγκεκριμένες οδηγίες φροντίδας στις ετικέτες τους, αλλά γενικά μπορείτε να τα πλύνετε και να τα στεγνώσετε σε οποιοδήποτε πλυντήριο ρούχων. Εάν το χαλάκι έχει αντιολισθητικό στήριγμα, απλώς στεγνώστε τον στον αέρα ή σε χαμηλή θερμοκρασία για να αποτρέψετε την αποσύνθεση του.

Εάν το χαλάκι μπάνιου σας είναι πραγματικά βρώμικο, φροντίστε να το πλύνετε με ζεστό νερό (εκτός εάν η ετικέτα φροντίδας ορίζει να το πλένετε μόνο με κρύο νερό). Τα χαλάκια που είναι κατασκευασμένα από 100% βαμβάκι μπορούν συνήθως να μπουν και σε υψηλότερες θερμοκρασίες νερού (δεν θα χαλάσουν ή θα αποχρωματιστούν), αλλά θα πρέπει πάντα να ελέγχετε την ετικέτα φροντίδας, ειδικά για χαλάκια με καουτσούκ ή πολυεστέρα, μεταδίδει οι New York Times.

Φυσικά υπάρχει ένα παραθυράκι για εσάς. Εάν μισείτε το πλύσιμο ρούχων ή αν το πλύσιμο ρούχων σας φαίνεται πολύ άβολο, μπορείτε να πάρετε μερικά επιπλέον χαλάκια μπάνιου -με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να αλλάζετε τα πατάκια σας μία φορά την εβδομάδα. Ή, πάρτε ένα ξύλινο χαλάκι. Σύμφωνα με την Dr. Gohara, «είναι πιθανώς μια ασφαλέστερη επιλογή γιατί απλώς στεγνώνει πολύ πιο εύκολα, γρήγορα», που σημαίνει ότι υπάρχει λιγότερη ευκαιρία για το χαλάκι να φιλοξενεί βρώμικα πλάσματα. Εάν επιλέξετε ένα ξύλινο χαλάκι, συνιστούμε να το σκουπίζετε τακτικά με διάλυμα ξιδιού και νερού για να αποτρέψετε οποιαδήποτε τέτοια ανάπτυξη βακτηρίων… καταλήγει το άρθρο.

