Πισίνα του Διαβόλου: Γυναίκα ποζάρει σε ύψος 109 μέτρων

Οι πασίγνωστοι καταρράκτες της Βικτώριας που βρίσκονται στα σύνορα μεταξύ Ζάμπιας και Ζιμπάμπουε στην Αφρική, προκαλούσαν δέος σε κάθε επισκέπτη.

Αυτό όμως που κάνει ελκυστικό το σημείο στους σημερινούς ταξιδιώτες είναι ο διαβόητος καταρράκτης του Διαβόλου, ή Πισίνα του Διαβόλου.

Σε μια μικρή κοιλότητα που ουσιαστικά κρέμεται στην απόκρημνη άκρη πάνω από το βάραθρο, οι παράτολμοι επισκέπτες επιλέγουν να φωτογραφηθούν.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες μέρες ένα βίντεο με μία γυναίκα, η οποία ποζάρει στην πισίνα του Διαβόλου, που βρίσκεται στην κορυφή των καταρρακτών Βικτώρια και έχει ύψος κοντά στα 109 μέτρα.

And this is how I wrap my year. 2022 is officially over for me. An unplanned trip is the best. I just got into tue bus and here I am. I have lived 2022 and I am waiting for 2023 for me to explore more#visitzimbabwe#VictoriaFalls#TourismZimbabwe#tourism pic.twitter.com/MV0I9Gjg36

