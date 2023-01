Μύκητας σε κρουαζιερόπλοιο – Αυστραλία: Εφιάλτης τις μέρες των γιορτών

Σε εφιάλτη εξελίχθηκε η κρουαζιέρα τις μέρες των γιορτών για εκατοντάδες επιβάτες που εγκλωβίστηκαν στο κρουαζιερόπλοιο Viking Orion, ανοικτά των ακτών της Αυστραλίας, καθώς άρχισε να αναπτύσσεται ένας μύκητας στο κύτος του. Το κρουαζιερόπλοιο δεν εξασφάλισε άδεια ελλιμενισμού στην Αδελαΐδα, αφού οι Αρχές ανακάλυψαν τον μύκητα «Biofoul», μια συσσώρευση μικροοργανισμών, φυτών, φυκιών ή μικρού ζώου που είναι «δυνητικά επιβλαβής», καθώς μπορεί να επιτρέψει την εισαγωγή «χωροκατακτητικών ειδών σε μη αυτόχθονα ενδιαιτήματα».

Το υπουργείο Αλιείας της Αυστραλίας είπε ότι η διαχείριση του Biofoul είναι μια «κοινή πρακτική για όλα τα αφικνούμενα διεθνή σκάφη» και ξεκαθάρισε ότι το κρουαζιερόπλοιο έπρεπε να καθαριστεί προκειμένου να αποφευχθεί η «μεταφορά επιβλαβών θαλάσσιων οργανισμών» στα αυστραλιανά ύδατα. «Επαγγελματίες δύτες επιστρατεύθηκαν κατευθείαν από την ιδιοκτήτρια εταιρεία για να καθαρίσουν το κύτος, ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο ανοικτά των αυστραλιανών υδάτων», πρόσθεσε. Όπως μεταδίδει το BBC, δεν δόθηκε άδεια ελλιμενισμού στο κρουαζιερόπλοιο ούτε στο Κράιστσερτς της Νέας Ζηλανδίας, στο Ντούνεντιν και στο Χόμπαρτ.

So let me get this straight, Australia let a ship dock with 1000's of covid positive passengers #RubyPrincess BUT a ship with fungus can't dock #VikingOrion 🤔

Ο επιβάτης Κεν Χέιντρικ ανέφερε ότι από τις 26 Δεκεμβρίου δεν έχει επιτραπεί στον ίδιο και στους περίπου 800 συνταξιδιώτες του να κατεβούν από το κρουαζιερόπλοιο σε τέσσερις προγραμματισμένες στάσεις, ενώ η επόμενη είναι για τις 4 Ιανουαρίου στο Σίδνεϊ. «Η απογοήτευση και η οργή αυξάνονται μεταξύ των επιβατών. Οι περισσότεροι προσπαθούν να αξιοποιήσουν όσο μπορούν καλύτερα την παρατεταμένη παραμονή στη θάλασσα, αλλά περιμέναμε με αδημονία να κατεβούμε στα τέσσερα λιμάνια, κι αυτό είναι που μας λείπει περισσότερο», τόνισε. Μια επιβάτιδα χαρακτήρισε στο Twitter την κρουαζιέρα «ταξίδι από την Κόλαση». «Έκλαιγα συνέχεια τόσο για την οικονομική ζημιά -δύο χρόνια αποταμίευα για αυτή την κρουαζιέρα- όσο και για την απώλεια των αναμνήσεων και των εμπειριών», σημείωσε.

Our @VikingCruises trip to NZ & Australia missed 4 of 8 ports b/c of dirty/biohazard ship hull. 800 people, mainly Americans, are upset and angry over negligence. Viking Orion. Disappointing after 2 years of waiting, anticipation, & $$$$. Help please. 🛳️👎

