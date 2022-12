Viral στιγμές 2022: Από τον Γουίλ Σμιθ μέχρι τη Σελίν Ντιόν

Λίγο πριν φύγει το 2022, μία ανασκόπηση στο ιστορικό αναζήτησης στο διαδίκτυο, φέρνει στην επιφάνεια μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές viral στιγμές του χρόνου. Το χαστούκι των Όσκαρ με πρωταγωνιστή τον Γουίλ Σμιθ, αλλά και η… μέλισσα της Άμπερ Χερντ κατά τη διάρκεια της δίκης με τον Τζόνι Ντεπ, είναι μερικά από τα συμβάντα που αναζητήθηκαν αρκετά στη Google και αναπαρήχθησαν περισσότερο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δείτε παρακάτω μερικές από τις πιο viral στιγμές της χρονιάς.

Τον Μάρτιο του 2022 και κατά τη διάρκεια της βραδιάς των Όσκαρ, ένα αστείο που έκανε ο κωμικός, Κρις Ροκ επί σκηνής για τη σύζυγο του Γουίλ Σμιθ και την αλωπεκία της, έβγαλε εκτός εαυτού τον ηθοποιό. Προς υπεράσπιση της Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ, ο Γουίλ Σμιθ ανέβηκε στη σκηνή και χαστούκισε τομ Κρις Ροκ. Πρόκειται για ένα από τα πιο πολυσυζητημένα χαστούκια στην ιστορία της ξένης σόου μπιζ.

Ο θάνατος της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ τον περασμένο Σεπτέμβριο, μετά από 70 χρόνια στον θρόνο, ήταν πρωτοσέλιδο σε σχεδόν όλα τα ΜΜΕ. Μετά την ανακοίνωση της είδησης, το Twitter γέμισε από εκατομμύρια αναρτήσεις. Άλλοι έστειλαν τα συλλυπητήριά τους στη βασιλική οικογένεια, άλλοι βρήκαν την ευκαιρία να εκφράσουν την αποστροφή τους για τη μοναρχία της, ενώ δεν είχαν τέλος, τα διαδικτυακά μιμίδια που διέρρευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η 4η σεζόν του «Stranger Things» σημείωσε ρεκόρ προβολών στο Netflix, κατακτώντας την κορυφή στην προτίμηση του κοινού. Μερικές από τις σκηνές της σειράς ανακυκλώθηκαν αρκετά στα social media με μία στιγμή να παίρνει τα πρωτεία. Αυτή δεν είναι άλλη από τη σκηνή με το «Running up that Hill» της Κέιτ Μπους, που έγινε σήμα κατατεθέν της σειράς και έφερε το τραγούδι πολύ ψηλά στις streaming υπηρεσίες, όπως το Spotify.

«It’s corn!», δηλαδή «Είναι καλαμπόκι!» φώναζε ένα μικρό αγόρι γεμάτο χαρά. Ο ενθουσιασμός του Tariq για το καλαμπόκι σε μια συνέντευξη «καθήλωσε» το TikTok, το Twitter και άλλα social media. Ο Tariq έγινε τόσο διάσημος που δημιουργήθηκαν ακόμη και καινούργια τραγούδια βασισμένα στη φωνή του.

Μπορεί το γεγονός να έχει ξεχαστεί πλέον, αλλά για αρκετές μέρες ο Χάρι Στάιλς βρισκόταν στην επικαιρότητα και όχι για κάποια από τις επιτυχίες του. Ο 28χρονος ποπ σταρ προκάλεσε αμηχανία και αναστάτωση, όταν πλησίασε την καρέκλα του Πάιν και φάνηκε να φτύνει τον ηθοποιό μπροστά στη σύντροφό του, Ολίβια Γουάιλντ, στο φεστιβάλ Βενετίας. Το βίντεο έγινε viral στο διαδίκτυο και από τις πρώτες κιόλας ώρες της κυκλοφορίας του, ένα μεγάλο debate για το εάν τον έφτυσε πράγματι, ξεκίνησε στο Twitter.

Τον Μάρτιο του 2022 η οικογένεια του Μπρους Γουίλις αποσύρεται από τον κινηματογράφο, μετά τη διάγνωσή του με αφασία. Η ανακοίνωση της οικογένειάς του για την εξέλιξη αυτή, είχε πολύ υψηλή ζήτηση στη μηχανή αναζήτησης, Google, όπως και η λέξη «αφασία» αυτούσια, μιας και οι εκατομμύρια φαν του δεν ήταν εξοικειωμένοι με τη διαταραχή αυτή.

Στις αρχές του 2022, η Ριάνα αποκάλυψε την εγκυμοσύνη της με φωτογραφίες της στα social media. Ποζάροντας δίπλα στον σύντροφο και πατέρα του παιδιού της στους δρόμους της Νέας Υόρκης, δείχνει την φουσκωμένη κοιλιά της. Τα στιγμιότυπα με την ποπ σταρ να φορά ένα φούξια μπουφάν με άνοιγμα στην κοιλιά και τον ASAP Rocky, είναι μερικές από τις φωτογραφίες που αναπαρήχθησαν περισσότερο στα ξένα και όχι μόνο ΜΜΕ.

Η Κιμ Καρντάσιαν ήθελε να ξεχωρίσει στο φετινό Met Gala και αποφάσισε να φορέσει το εκκεντρικό φόρεμα της Μέριλιν Μονρόε και συζητήθηκε ποικιλοτρόπως. Πιο πολύ, ωστόσο, έγινε θέμα το γεγονός ότι η τηλεπερσόνα δεν χωρούσε στο φόρεμα και μάλιστα, κυκλοφόρησε και βίντεο με τον εκνευρισμό της, όταν προσπαθούσε να το φορέσει.

No stranger to viral moments, Kim Kardashian revived Marilyn Monroe’s infamous ‘Happy Birthday, Mr. President’ gown in honor of the 2022 Met Gala. #2022FashionMoment pic.twitter.com/wZnrgIhxt9

— CFDA (@CFDA) December 24, 2022