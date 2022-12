Ο Γκριεζμάν με φούξια μαλλί κλέβει την παράσταση στη La Liga 

Η δράση στο πρωτάθλημα της La Liga επέστρεψε με την Ατλέτικο Μαδρίτης να επικρατεί με 2-0 της Έλτσε στο «Civitas Metropolitano»για τη 15η αγωνιστική και να ανεβαίνει στην 3η θέση της κατάταξης, αλλά δεν ήταν το ποδόσφαιρο αυτό που απασχόλησε περισσότερο. Το μαλλί του Αντουάν Γκριεζμάν, ο οποίος έπαιξε για πρώτη φορά μετά την ήττα της εθνικής Γαλλίας από την Αργεντινή (4-2 πέν., 2-2 κ.δ., 3-3 παρ.) στον τελικό του Μουντιάλ 2022 βρέθηκε σε πρώτο πλάνο. Ο 31χρονος Γάλλος μεσοεπιθετικός «έκλεψε» την παράσταση με την επιλογή του να βάψει το μαλλί του φούξια, μάλλον εμπνευσμένος από ένα από τα αγαπημένα του videogames το Fortnite.

Μάλιστα, όταν τον είδαν οι οπαδοί άρχισε μια μουρμούρα από την εξέδρα που αν μη τι άλλο… χαλάρωσε και το κλίμα καθώς είχαν προηγηθεί χλιαρές αποδοκιμασίες προς τον Ροδρίγο Ντε Πολ, παγκόσμιο πρωταθλητή με την Αργεντινή, ο οποίος όμως, δεν ήταν διαθέσιμος να παίξει λόγω τραυματισμού μερικές ημέρες αφότου χοροπηδούσε στην σκηνή με την σύντροφό του ποπ σταρ Τίνι. Όσον αφορά στο ματς τώρα, η Ατλέτικο πήρε τη νίκη χάρις στα τέρματα του Ζοάο Φέλιξ στο 56′ και του Άλβαρο Μοράτα στο 74′, που αμφότερα επιτεύχθηκαν έπειτα από ασίστ του… Αντουάν Γκριεζμάν.

Με 10 παίκτες

Να σημειωθεί ότι οι φιλοξενούμενοι έμειναν με 10 παίκτες στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, όταν αποβλήθηκε ο Βερδού, ενώ μέσα σε τέσσερα λεπτά στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου (50΄-53΄) ο Ερμόσο δέχτηκε δύο κίτρινες κάρτες και πήρε το δρόμο προς τα αποδυτήρια, αφήνοντας τους «ροχιμπλάνκος» με παίκτη λιγότερο. Με τη συμπλήρωση 90 λεπτών η Έλτσε έμεινε με 9 παίκτες στον αγωνιστικό χώρο, καθώς αποβλήθηκε και ο Κουΐνια με δύο κίτρινες μέσα σε πέντε λεπτά!

Στα υπόλοιπα παιχνίδια για τη 15η αγωνιστική της La Liga, η Αθλέτικ Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβέρδε έμεινε στο 0-0 με την Μπέτις εκτός έδρας στο «Μπενίτο Βιγαμαρίν», ενώ η Τζιρόνα με τη Ράγιο Βαγεκάνο έμειναν στο 2-2 στο «Μοντιλίβι».

HIGHLIGHTS: #RealBetisAthletic 0-0 The points were shared on Thursday evening with no team able to break the deadlock… 🤝#LaLigaSantander | #LaLigaHighlights pic.twitter.com/WNRROKi8ym — LaLiga English (@LaLigaEN) December 29, 2022

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 14 αγώνες)