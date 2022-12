Ξύλο μεταξύ γυναικών: Μπουνιές, κλωτσιές και «ιπτάμενες» καρέκλες

Απίστευτος καβγάς έλαβε χώρα σε κατάστημα των ΗΠΑ ανάμεσα σε πελάτισσες και δυο πωλήτριες. Για άγνωστους λόγους οι γυναίκες ενεπλάκησαν και πολύ γρήγορα ο τσακωμός πήρε τεράστιες διαστάσεις με εκσφενδονισμό μπουκαλιών και καρεκλών και σκληρά χτυπήματα. Τα πλάνα, που έχουν πάνω από 15 εκατομμύρια προβολές στο Twitter, δείχνουν τον σκληρό καβγά που ξέσπασε σε δημοφιλή αλυσίδα εστιατορίων των ΗΠΑ.

