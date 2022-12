Πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο: Σε ποιές χώρες «κόβει» τις εξαγωγές ο Πούτιν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν απαγορεύει τις εξαγωγές πετρελαίου σε χώρες που συμμετέχουν στο πλαφόν, από την 1η Φεβρουαρίου και για πέντε μήνες. Ο Ρώσος πρόεδρος πραγματοποίησε σήμερα, Τρίτη, την απειλή της Ρωσίας ως απάντηση στο ανώτατο όριο τιμών που επέβαλε η Δύση στο ρωσικό πετρέλαιο και υπέγραψε διάταγμα που απαγορεύει την προμήθεια πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου σε χώρες που συμμετέχουν στο πλαφόν, από την 1η Φεβρουαρίου και για πέντε μήνες. Η G7, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αυστραλία συμφώνησαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα στο ανώτατο όριο τιμής 60 δολαρίων ανά βαρέλι για το ρωσικό αργό πετρέλαιο, πλαφόν που τέθηκε σε ισχύ από τις 5 Δεκεμβρίου, λόγω της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» της Μόσχας στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, το διάταγμα του Κρεμλίνου ανέφερε: «Αυτό τίθεται σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2023 και ισχύει μέχρι την 1η Ιουλίου 2023». Σημειώνεται ότι οι εξαγωγές αργού πετρελαίου θα απαγορευτούν από την 1η Φεβρουαρίου, αλλά η ημερομηνία για την απαγόρευση των προϊόντων πετρελαίου θα καθοριστεί από τη ρωσική κυβέρνηση και μπορεί να είναι μετά την 1η Φεβρουαρίου. Το διάταγμα περιλαμβάνει μια ρήτρα που επιτρέπει στον Βλαντίμιρ Πούτιν να ακυρώσει την απαγόρευση σε ειδικές περιπτώσεις. Το έλλειμμα στον προϋπολογισμό της Ρωσίας το 2023 μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο 2%, καθώς το πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου αναμένεται να συρρικνώσει τα έσοδα από τις εξαγωγές, είχε δηλώσει νωρίτερα ο υπουργός Οικονομικών Αντόν Σιλουάνοφ.

BREAKING: #BNNRussia Reports

Putin issued a decree outlining retaliatory measures, including a price cap on Russian oil.

The decree is in effect until July 1, 2023.

Russia will ban Russian oil exports to countries that imposed price cap. beginning February 1, 2023. pic.twitter.com/bT1qIkrqvd

— Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) December 27, 2022