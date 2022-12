Κούρδοι Παρίσι: Η στιγμή που ο 69χρονος μπήκε με το όπλο στο χέρι σε κουρείο

Ένα βίντεο ντοκουμέντο με τον 69χρονο που πυροβόλησε και εκτέλεσε τρεις Κούρδους στο Παρίσι την Πέμπτη (22/12) έφεραν στη δημοσιότητα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Στο βίντεο φαίνεται ο 69χρονος που φορούσε ένα κόκκινο μπουφάν να μπαίνει σε ένα κουρείο, κοντά στο πολιτιστικό κέντρο όπου άνοιξε πυρ, και να κραδαίνει το όπλο του απειλώντας όσους βρίσκονταν σε αυτό. Σε δεύτερο βίντεο, δε, έχει καταγραφεί η στιγμή που ο 69χρονος έχει εξουδετερωθεί και ακινητοποιηθεί από άτομα που βρίσκονταν μέσα στο κουρείο. Ο 69χρονος ο οποίος κατά τη διάρκεια της ανάκρισής του παραδέχτηκε ότι αισθάνεται «παθολογικό μίσος για τους ξένους», κατηγορείται ότι σκότωσε την Εμινέ Καρά, στέλεχος του Κινήματος των Κουρδισσών στη Γαλλία, καθώς και δύο άνδρες, μεταξύ των οποίων ήταν και ο καλλιτέχνης και πολιτικός πρόσφυγας Μιρ Περβέρ.

Άλλοι τρεις άνδρες τραυματίστηκαν –ο ένας σοβαρά– αλλά η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο. Τα πέντε από τα έξι θύματα είχαν τουρκική υπηκοότητα και ένας τη γαλλική. Σύμφωνα πάντα με την εισαγγελία, από την έρευνα που διεξήχθη στο σπίτι των γονιών του 69χρονου, όπου ζούσε και ο ίδιος, δεν βρέθηκαν ενδείξεις ότι συνδεόταν με κάποια εξτρεμιστική ομάδα. Φαίνεται ότι αρχικά είχε αναζητήσει θύματα σε ένα προάστιο της γαλλικής πρωτεύουσας αλλά στη συνέχεια εγκατέλειψε αυτό το σχέδιο.

Moments where the Paris shooter is maintained on the ground by civilian present in the hairdresser salon.

The salon is owned by a Kurd but on the video they are speaking Turkish (probably Kurdish diaspora from Northern Kurdistan) pic.twitter.com/Q10ExXpW4d

