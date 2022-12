Παγωμένα μακαρόνια – κυκλώνας βόμβα: Η φωτογραφία που κάνει τον γύρο του διαδικτύου

Μια χειμερινή καταιγίδα σπάνιας έντασης πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες με αποτέλεσμα σχεδόν 1,5 εκατομμύριο αμερικανικά νοικοκυριά να μείνουν χωρίς ρεύμα, χιλιάδες πτήσεις να ακυρωθούν και αυτοκινητόδρομοι να κλείσουν. Ωστόσο το χειρότερο, είναι πως δεκάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από δυστυχηματα.

Σύμφωνα με την αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS), πρόκειται για ένα «ιστορικών διαστάσεων» καιρικό φαινόμενο το οποίο εκτός από πυκνές χιονοπτώσεις και ισχυρές ριπές παγωμένων ανέμων έφερε και εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες που κατά τόπους έφτασαν τους -55 βαθμούς Κελσίου, ικανές να μεταμορφώνουν σε μια στιγμή το βραστό νερό σε σταγονίδια πάγου. Χαρακτηριστική είναι η παρακάτω εικόνα με τα… παγωμένα μακαρόνια στον αέρα που τις τελευταίες ώρες κάνει τον γύρο του διαδικτύου με τους χρήστες του Twitter να μην μπορούν να πιστέψουν στα μάτια τους.

IMPASTABLE!: You can believe your eyes – this plate of spaghetti suspended in air was made possible by a bomb cyclone unleashing freezing temperatures across the country. pic.twitter.com/oSbTaGul4O

— Fox News (@FoxNews) December 24, 2022