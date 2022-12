Ρώσοι στρατιώτες – νεκροί: Πάνω από 100.000 άνδρες έχουν «εξαλειφθεί»

Η Ρωσία έχει πλέον χάσει περισσότερους από 100.000 στρατιώτες στο πόλεμο που διεξάγει στην Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση του γενικού επιτελείου των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, 100.400 ρώσοι στρατιώτες έχουν «εξαλειφθεί». Σύμφωνα με ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι έχουν σκοτωθεί ή ότι έχουν τραυματισθεί τόσο σοβαρά ώστε αναγκάσθηκαν να εγκαταλείψουν τη στρατιωτική υπηρεσία. Η Ρωσία είχε πρόσφατα κάνει λόγο για 6.000 νεκρούς στρατιώτες στις τάξεις της. Στο μεταξύ, ανεξάρτητα ρωσικά μέσα ενημέρωσης έχουν ήδη ταυτοποιήσει περισσότερες από 10.000 ρωσικές απώλειες.

Η ίδια η Ουκρανία δεν αναφέρει τις δικές της απώλειες στις ημερήσιες στρατιωτικές αναφορές. Το προεδρικό γραφείο στο Κίεβο είχε πρόσφατα κάνει λόγο για περισσότερους από 10.000 νεκρούς ουκρανούς στρατιώτες. Τα εμπόλεμα μέρη ανακοινώνουν καθημερινά πληροφορίες για τις «απώλειες» της άλλης πλευράς, οι οποίες δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν από ανεξάρτητη πηγή, αλλά σπάνια για τους νεκρούς ή τους τραυματίες στρατιώτες στις δικές τους τάξεις. Ο ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού είχε ανακοινώσει το Σεπτέμβριο τον αριθμό των 5.937 νεκρών Ρώσων στρατιωτών.

