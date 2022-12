Δημοσιογράφος έγραφε ψεύτικα άρθρα για πολιτικούς: Σκάνδαλο στο ABC

Μια δημοσιογράφος του ABC χρησιμοποίησε τη θέση της για να γράφει ψεύτικα άρθρα για τοπικούς πολιτικούς στη Φλόριντα, ενώ έλαβε χιλιάδες ευρώ από μια εταιρεία πολιτικών λόμπι. Η ανεξάρτητη παραγωγός Kristen Hentschel – η οποία εργαζόταν κυρίως για την εκπομπή Good Morning America – πληρώθηκε τουλάχιστον 14.350 δολάρια από την εταιρεία πολιτικών συμβούλων Matrix LLC με έδρα την Αλαμπάμα για να βλάψει συγκεκριμένους πολιτικούς, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη.

Η Hentschel ισχυρίστηκε ότι εργαζόταν για το ABC κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Η εταιρεία από την πλευρά της δήλωσε ότι ουδέποτε της είχε ανατεθεί το ρεπορτάζ. «Η Kristen Hentschel ήταν μια ανεξάρτητη συνεργάτης που δεν εργάστηκε ποτέ για το ABC News στις πολιτικές ιστορίες που αναφέρονται στην έκθεση», ανέφερε το δίκτυο σε ανακοίνωσή του. Η Hentschel, η οποία έχει απολυθεί από το δίκτυο, εργαζόταν κυρίως ως freelance για το Good Morning America.

EXCLUSIVE: Part 2 of the @floodlightnews investigation with @NPR highlights a real incidence of Fake News.

Have you heard or been interviewed by ABC News producer Kristen Hentschel? Then you might want to read this.https://t.co/OIPML0FQbJ

— Miranda Green (@mirandacgreen) December 21, 2022