Ελληνική κουζίνα – βραβείο: Ψηφίστηκε ως η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο

Τα ελληνικά παραδοσιακά φαγητά έχουν κάνει το γύρο του κόσμου, με ανθρώπους από όλα τα μήκη και τα πλάτη της Γης να την επευφημούν. Η επιβράβευση για τις γεύσεις της έρχεται και πάλι μέσα από παγκόσμια κατάταξη, που παρουσιάζεται στον ιστότοπο Τasteatlas, και όπου η ελληνική κουζίνα καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση. Την πρωτιά στον κατάλογο με τις καλύτερες παραδοσιακές κουζίνες καταλαμβάνει η Ιταλία, τρίτη εμφανίζεται η Ισπανία, τέταρτη η Ιαπωνία, πέμπτη η Ινδία, έκτο το Μεξικό, έβδομη η Τουρκία όγδοες οι ΗΠΑ, ένατη η Γαλλία και δέκατο το Περού.

Στις τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονται χώρες της νότιας Ευρώπης με ισχυρό και αναλλοίωτο το στοιχείο της παράδοσης, ενώ ακολουθούν οι γεύσεις από Ασία και Αμερική. Αξιολογώντας τα πιο νόστιμα ελληνικά φαγητά που έδωσαν στη χώρα μας τη δεύτερη θέση, στην ιστοσελίδα φιγουράρει το φιστίκι Αιγίνης, τα ροδάκινα Νάουσας, το σαγανάκι και η μπουγάτσα. Σημειώνεται ότι και πριν από λίγους μήνες, σε προηγούμενη κατάταξη, η ελληνική κουζίνα είχε αναδειχθεί στο no2 στον κόσμο, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Στη λίστα ήταν και πάλι πρώτη η Ιταλία, ενώ τρίτη ακολουθούσε η Ισπανία.

TASTEATLAS AWARDS 2022: BEST CUISINES

