Δένδιας Αλβανία: “Καρφί” για τη συμφωνία Ράμα – Ερντογάν

Με καρφιά για την διείσδυση της Τουρκίας στην Αλβανία, λίγες ώρες μετά τη συμφωνία της κυβέρνησης των Τιράνων με την τουρκική εταιρεία που παράγει τα drones Bayraktar και τις ευχαριστίες του Ράμα στον Ερντογάν, συνοδεύτηκαν οι δηλώσεις του Νίκου Δένδια μετά τη συνάντηση που είχε με την Αλβανίδα ομόλογό του, Όλτα Τσάκα. Με αφορμή την ετοιμότητα της Ελλάδας για την ενταξιακή προοπτική στην ΕΕ της Αλβανίας, ο Νίκος Δένδιας είπε ότι «είναι μονόδρομος όταν έχουν κάνει την εμφάνισή τους αναθεωρητικές δυνάμεις που θέλουν να επιστρέψουμε σε άλλες εποχές και αντιλήψεις και θέλουν να επηρεάσουν τα δυτικά βαλκάνια όχι με στόχο τη συνεργασία αλλά για να δημιουργήσουν ζώνες επιρροής».

Ι was welcomed today by #Albania FM @xhacka_olta in #Tirana. Following recent discussions in #Athens, earlier this month, today’s talks focused on further developing 🇬🇷-🇦🇱relations, #WesternBalkans 🇪🇺path, int’l/regional developments, 🇷🇺invasion of🇺🇦, #EasternMediterranean. pic.twitter.com/gK9QzATpya

