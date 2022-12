Μητσοτάκης – πλαφόν στο φυσικό αέριο: Το μήνυμα του πρωθυπουργού

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δημοσίευσε μια ανάρτηση στο λογαριασμό του στο Twitter για τη συμφωνία για πλαφόν στο φυσικό αέριο, από τους υπουργούς Ενέργειας των Βρυξελλών. Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός έγραψε: «Καταγράψαμε ακόμη ένα σημαντικό βήμα στη μακρά προσπάθειά μας να προστατεύσουμε πολίτες και επιχειρήσεις από την αύξηση στις τιμές ενέργειας κάτι που προκλήθηκε από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ο Μηχανισμός διόρθωσης της αγοράς – ελληνική πρόταση που υποβλήθηκε πριν από εννέα μήνες – υιοθετήθηκε επιτέλους από τους Ευρωπαίους υπουργούς Ενέργειας».

Ταυτόχρονα, ο υπουργός Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, χαρακτήρισε «ιστορική απόφαση για την ενεργειακή κρίση» το πλαφόν των 180 ευρώ στο φυσικό αέριο. Ο υπουργός σημείωσε επίσης πως «Χρειάστηκαν 9 μήνες από τη μέρα που ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε πρώτος την επιβολή ενός ρεαλιστικού πλαφόν στις αγορές φυσικού αερίου από την Ε.Ε […] Η Ελλάδα αποδείχθηκε ακόμα μια φορά πρωτοπόρα στις κοινές πολιτικές των κρατών – μελών, ενώπιον των μεγάλων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια Σήμερα, κάναμε το χρέος μας απέναντι στους Ευρωπαίους πολίτες».

Today is another milestone in our long effort to shield our citizens and businesses from excessive gas prices caused by Russia’s invasion in Ukraine. The market correction mechanism -a GR proposal submitted 9 months ago- has finally been adopted by Europe's energy ministers.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) December 19, 2022