Έλον Μασκ – Twitter: Ο δισεκατομμυριούχος έκανε δημοσκόπηση για την παραμονή του στο μέσο

Ο Έλον Μασκ, λίγους μήνες μετά την εξαγορά του Twitter, «ρώτησε» τους χρήστες της πλατφόρμας εάν πρέπει να αποσυρθεί από εκτελεστικός διευθυντής, μέσω μιας δημοσκόπησης. Περίπου 57,5% των ψήφων ήταν «Ναι», ενώ 42,5% ήταν κατά της ιδέας να παραιτηθεί ο Μασκ από επικεφαλής του Twitter, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που ανακοίνωσε χθες, Κυριακή, το βράδυ ο δισεκατομμυριούχος. Περισσότεροι από 17,5 εκατομμύρια άνθρωποι πήραν μέρος στην ψηφοφορία.

Ο Μασκ δήλωσε χθες πως θα συμμορφωθεί με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, όμως δεν έκανε γνωστές λεπτομέρειες για το πότε θα παραιτηθεί, αν τα αποτελέσματα δείξουν ότι πρέπει να το κάνει. Μέχρι στιγμής ο Μασκ δεν έχει αντιδράσει στο αποτέλεσμα της δημοσκόπησης. O εκτελεστικός διευθυντής της Twitter Inc, ενεργοποίησε χθες, Κυριακή, μία δημοσκόπηση στην αναφερόμενη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, ρωτώντας αν θα πρέπει να παραιτηθεί από τη διοίκηση της εταιρίας και προσθέτοντας ότι θα συμμορφωθεί με το αποτέλεσμα της δημοσκόπησης. Η δημοσκόπηση είχε προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί στη 01:20 (ώρα Ελλάδας), παρά το γεγονός ότι ο δισεκατομμυριούχος δεν δημοσιοποίησε περισσότερες λεπτομέρειες για το πότε θα παραιτηθεί, αν τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

«Δεν υπάρχει διάδοχος»

Απαντώντας σε έναν χρήστη του Twitter αργότερα, ο Μασκ είπε «Δεν υπάρχει διάδοχος» κάνοντας αναφορά σε μία πιθανή αλλαγή του εκτελεστικού διευθυντή. Ο Μάσκ δήλωσε σε ένα δικαστήριο του Ντελαγουέρ τον προηγούμενο μήνα ότι θα μειώσει τον χρόνο του στην Twitter Inc και τελικά θα βρει ένα νέο επιχειρηματία για να διοικήσει την εταιρία. Η δημοσκόπηση αυτή πραγματοποιήθηκε μετά την αναβάθμιση της πολιτικής του Twitter που έγινε χθες και η οποία απαγορεύει τη δημιουργία λογαριασμών με αποκλειστικό σκοπό την προώθηση άλλων εταιριών μέσων κοινωνικής δικτύωσης που περιέχουν συνδέσμους ή ονόματα χρηστών για τις ανταγωνιστικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

As the saying goes, be careful what you wish, as you might get it — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

Η «συγγνώμη» του Μασκ

Λίγα λεπτά πριν από την ενεργοποίηση της δημοσκόπησης ο Μασκ ζήτησε συγνώμη και ανέφερε σε μία ανάρτησή του στο Twitter, «Βαδίζουμε μπροστά, θα υπάρξει μία ψηφοφορία για μεγάλες αλλαγές πολιτικής». Η αναβάθμιση της πολιτικής θα επηρεάσει το περιεχόμενο από κοινωνικές πλατφόρμες όπως το Facebook και το Instagram της Meta, αλλά και του Mastodon, του Truth Social, του Tribel, του Nostr και του Post, ενώ θα επιτρέπονται οι εκατέρωθεν αναρτήσεις, όπως ανέφερε σε μία ανάρτηση το Twitter support. Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Twitter Inc Τζακ Ντόρσεϊ που πρόσφατα επένδυσε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Nostr, απάντησε στην ανάρτηση του Twitter support με μία λέξη διερωτώμενος «Γιατί;» Απαντώντας σε έναν άλλο χρήστη σχετικά με την απαγόρευση προώθησης του Nostr, ο Ντόρσεϊ υποστήριξε, «δεν έχει νόημα».

Going forward, there will be a vote for major policy changes. My apologies. Won’t happen again. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

Νέες πολιτικές και αλλαγές

Η πλατφόρμα σύντομων βίντεο που είναι ιδιοκτησίας της κινεζικής ByteDance Ltd δεν συμπεριλήφθηκε στη λίστα απαγόρευσης του Twitter. Την προηγούμενη εβδομάδα, η Twitter Inc διέλυσε το Συμβούλιο Αξιοπιστίας και Ασφάλειας, μιας ομάδας εθελοντών που συγκροτήθηκε το 2016, προκειμένου να συμβουλεύει την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με αποφάσεις για τη λειτουργία της. Η αλλαγή αυτή της πολιτικής, ακολουθεί μία σειρά άλλων χαοτικών ενεργειών στην Twitter Inc από τότε που την εξαγόρασε ο Ίλον Μασκ, ενώ ο ίδιος είναι και ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας. Ο Μασκ απέλυσε υψηλόβαθμα στελέχη της διοίκησης, αλλά και περίπου ποσοστό 50% των υπαλλήλων της Twitter, ενώ ο ίδιος ταλαντεύονταν σχετικά με τον καθορισμό της οικονομικής συνδρομής για την υπηρεσία Twitter Blue.

Ο Μασκ προχώρησε επίσης στην απενεργοποίηση των λογαριασμών αρκετών δημοσιογράφων έπειτα από μία διαμάχη σχετικά με τη δημοσιοποίηση στοιχείων για τις μετακινήσεις του με το αεροσκάφος του. Ο ίδιος προχώρησε την Παρασκευή στην αποκατάσταση των λογαριασμών αυτών μετά την άσκηση κριτικής από κυβερνητικούς αξιωματούχους, από ομάδες υποστηρικτών και από δημοσιογραφικούς οργανισμούς σε αρκετές χώρες παγκοσμίως. Μερικοί από τους επικριτές της Twitter υποστήριξαν ότι η αναφερόμενη πλατφόρμα παραβιάζει την ελευθερία του Τύπου.