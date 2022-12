Πάπας Φραγκίσκος ηλικία: Ο Ποντίφικας γιόρτασε τα γενέθλιά του

Ο πάπας Φραγκίσκος γιόρτασε το Σάββατο 17/12 τα 86α γενέθλιά του ανταμείβοντας τρεις ανθρώπους για το φιλανθρωπικό τους έργο, μεταξύ των οποίων και ένας άστεγος, ο οποίος χαρίζει σε άλλους αστέγους τμήμα της ελεημοσύνης που λαμβάνει. Ο πάπας τίμησε με το “Βραβείο Μητέρα Τερέζα” τους τρεις αυτούς πολίτες ως αναγνώριση των διαφορετικών μορφών φιλανθρωπίας τους. Η Μητέρα Τερέζα, αυτή η Ινδοαλβανή καθολική μοναχή και ιδρύτρια του τάγματος «Ιεραπόστολοι της Φιλανθρωπίας», που ανέπτυξε πολυετή ανθρωπιστική δράση και ιεραποστολικό έργο, ειδικότερα στην Ινδία, πέθανε το 1997. Ο άστεγος που βραβεύτηκε κατονομάστηκε από το Βατικανό μόνο με το μικρό του όνομα – Τζανπιέρο και με το παρατσούκλι με το οποίο είναι γνωστός μεταξύ των αστέγων, Γουέ.

Οι άλλοι δύο τιμηθέντες είναι ο φραγκισκανός ιερέας Χάνα Ζαλούφ, ένας Σύρος που εργάζεται στην πατρίδα του και ο Ιταλός βιομήχανος Σιλβάνο Πεντρόλο για το έργο του στην κατασκευή σχολείων και στην μεταφορά πόσιμου νερού στους φτωχούς στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Ο Φραγκίσκος τους παρέδωσε το βραβείο – μια μικρή υδρόγειο μέσα σε μια κορνίζα σε σχήμα κύβου με την εικόνα της Μητέρας Τερέζας να κρατάει ένα παιδί, στη διάρκεια τελετής που πραγματοποιήθηκε στο Βατικανό. Στην τελετή ο πάπας φίλησε το χέρι του άστεγου και μια από τις μοναχές του τάγματος που ίδρυσε η Μητέρα Τερέζα έβαλε γύρω από τον λαιμό του πάπα μια γιρλάντα από λουλούδια.

Σε μια ξεχωριστή εκδήλωση, φοιτητές ιερατικής σχολής της Ρώμης παρουσίασαν στον πάπα μια τούρτα γενεθλίων. Δεν έχουν προγραμματιστεί ιδιαίτερες εκδηλώσεις για τον εορτασμό των γενεθλίων του ποντίφικα. Ο Φραγκίσκος γεννήθηκε στο Μπουένος Άιρες το 1936 και το πραγματικό του όνομα είναι Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο. Τον επόμενο Μάρτιο θα συμπληρώσει την πρώτη δεκαετία από την ανάδειξή του ως επικεφαλής του 1,3 δισεκατομμυρίου ρωμαιοκαθολικών παγκοσμίως.

