Σκι – Σοφία Γκότζα: Παγκόσμια πρωταθλήτρια 24 ώρες μετά από χειρουργείο

Η κορυφαία της παγκόσμιας κατάβασης, η Ιταλίδα Σοφία Γκότζα, έκανε μια φοβερή επίδοση για να ανέβει στο πρώτο σκαλί του βάθρου, μόλις λίγες ώρες μετά το χειρουργείο στο αριστερό της χέρι. Η ασυγκράτητη σκιέρ έκανε μια εκπληκτική επιστροφή και κέρδισε τον αγώνα κατάβασης στο Παγκόσμιο Κύπελλο Αλπικού Σκι της FIS στο Σέιντ Μόρτιζ της Ελβετίας, ενώ την προηγούμενη μέρα είχε σπάσει το χέρι της και της είχε γίνει επέμβαση.

Η Γκότζα έσπασε το χέρι της στη δεύτερη θέση που κατέλαβε την προηγούμενη ημέρα και για να κατέβει στον αγώνα φορούσε ένα στήριγμα που αποτελούσε και τη μόνη απόδειξη της δοκιμασίας που πέρασε τις τελευταίες 24 ώρες.

Η δις Ολυμιονίκης έσπασε το αριστερό της χέρι όταν αυτό ακούμπησε με πάγο πριν από την τρίτη πύλη. Οι εξετάσεις που έκανε σε τοπική κλινική επιβεβαίωσαν ότι η χρυσή Ολυμπιονίκης του 2018 είχε υποστεί κάταγμα στο δεύτερο και τρίτο μετακάρπιο, με αποτέλεσμα να ταξιδέψει στο Μιλάνο για εγχείρηση και να επιστρέψει στην Ελβετία για να αγωνιστεί στον αγώνα του Σαββάτου.

Ως ένατη χιονοδρόμος στην πίστα, η Γκότζα δεν έδειξε κανένα σημάδι ενόχλησης για να κατακτήσει τον τρίτο της τίτλο στην κατάβαση μέσα στη σεζόν με νικητήριο χρόνο 1:28.85. Τερμάτισε 0,43 δευτερόλεπτα μπροστά από τη δεύτερη, Ίλκα Στούχετς από τη Σλοβενία.

Όταν τερμάτισε το πρησμένο και δεμένο χέρι της είχε ματώσει ενώ, σε βίντεο, φαίνεται πριν τον αγώνα να τη ρωτούν τι έπαθε στο χέρι της και το έχει δέσει κι εκείνη να απαντά με φοβερή απλότητα πως το έσπασε.

"Yes, I broke my hand!" 💥

Sofia Goggia confirms the news… in a very casual fashion 😂 @goggiasofia | #FISAlpine pic.twitter.com/qBFENUJwwv

