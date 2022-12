Survivor All Star 2022 – trailer: Πότε κάνει πρεμιέρα το πολυαναμενόμενο ριάλιτι

Στον “αέρα” το πρώτο επίσημο trailer του Survivor All Star. Πότε αναχωρούν για Άγιο Δομίνικο οι παίκτες. Με ταχύτατους ρυθμούς προετοιμάζεται η επιστροφή του Survivor στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ. Το ριάλιτι επιβίωσης επιστρέφει αυτή τη φορά με την All Star εκδοχή του και το ερώτημα είναι ποιοι θα είναι οι πρωταγωνιστές του. Ποιοι δηλαδή θα είναι εκείνοι που θα ταξιδέψουν για μια ακόμη φορά στον Άγιο Δομίνικο στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς. Το βράδυ της Παρασκευής κυκλοφόρησε το πρώτο εντυπωσιακό trailer για το Survivor All Star! «Το Survivor τώρα επιστρέφει με τους παίκτες που έγραψαν ιστορία. Την δική τους ιστορία» αναφέρεται στο trailer, με τα πλάνα να «προδίδουν» ίσως όσους θα δούμε στις οθόνες μας.

Αξίζει να αναφερθεί πως το πρώτο πλάνο του trailer δείχνει τον Γιώργο Αγγελόπουλο! «Οι ήρωες, οι πρωταγωνιστές, οι νικητές» σημειώνεται στο κλείσιμο του trailer. O Γιώργος Λιανός έχει γυρίσματα μέχρι και τις 27 Δεκεμβρίου για το The Voice, επομένως, οι συντελεστές και οι συμμετέχοντες θα κάνουν Πρωτοχρονιά στην Ελλάδα και μετά θα ταξιδέψουν για την Καραϊβική. Πιο συγκεκριμένα, οι παίκτες και οι παίκτριες του Survivor All Star θα αναχωρήσουν από την Ελλάδα σε δύο “δόσεις”: η πρώτη ομάδα στις 2 Ιανουαρίου και η δεύτερη στις 3 Ιανουαρίου. Η πιο πιθανή ημερομηνία για να ξεκινήσει το Survivor All Star είναι στις 8 Ιανουαρίου. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί, πως αυτές τις ημέρες γυρίζονται κάποια μικρά βιντεάκια, τύπου trailers, για τους παίκτες και τις παίκτριες.