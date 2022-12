Σεξοτουρισμός – Βρετανία: Απίστευτη καταγγελία για βουλευτές από το Politico

Το περιοδικό «Politico» προχώρησε στην αποκάλυψη ενός ενδεχομένως νέου σκανδάλου που αναμένεται να ταράξει ξανά τα νερά του ήδη «ταλαιπωρημένου» πολιτικού σκηνικού στη Βρετανία. Στο ρεπορτάζ που δημοσιεύθηκε σήμερα, υποστηρίζεται ότι ορισμένοι Βρετανοί βουλευτές χρησιμοποιούν τα επαγγελματικά ταξίδια στο εξωτερικό ως ευκαιρία για διασκέδαση με εργάτριες του σεξ και υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Ως πηγές, το διεθνές μέσο επικαλείται επικαλείται βουλευτές, συναδέλφους τους, διπλωματικούς και κοινοβουλευτικούς αξιωματούχους. Σαν πρώτο παράδειγμα παρουσιάζεται ένας πρώην βουλευτής των Συντηρητικών -πλέον μέλος της Βουλής των Λόρδων- ο οποίος, σε ταξίδι του στη Νοτιοανατολική Ασία για συνάντηση με κοινοβουλευτική ομάδα από όλα τα κόμματα της Βρετανίας (APPG), ζήτησε από τους ντόπιους οδηγίες για τον πλησιέστερο οίκο ανοχής, σύμφωνα με βουλευτή που ήταν παρών.

Ένας άλλος βουλευτής των Τόρις και πρώην υπουργός συνήθιζε να παραμένει στο εξωτερικό μετά την επιστροφή της αντιπροσωπείας των βουλευτών στη Βρετανία προκειμένου να βρεθεί με γυναίκες της περιοχής, είπαν δύο πρώην συνάδελφοί του. «Έδειχνε ενδιαφέρον για όμορφα νεαρά κορίτσια». Συνήθως παρέμενε μετά από αυτές τις επισκέψεις και συναντιόταν με νεαρές γυναίκες», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ένας ξένος διπλωμάτης ανέφερε, επίσης, στο Politico, ότι ανώτερος βουλευτής του Εργατικού Κόμματος έδειχνε συμπάθεια για τις Ρωσίδες κατά τη διάρκεια ταξιδιών στο εξωτερικό. Υποστήριξε, μάλιστα, πως η δράση του βουλευτή έκανε τους τοπικούς αξιωματούχους να αισθάνονται ανίκανοι να παρέμβουν επειδή ανησυχούσαν για τη διατήρηση της επιρροής τους στο Γουέστμινστερ.

🚨 MPs accused of using parliamentary trips abroad for sex tourism https://t.co/OSq77ayMT1

— The Independent (@Independent) December 16, 2022