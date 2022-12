«Δεν είμαι κύριος»: Ο Αυστραλός ηγέτης της αντιπολίτευσης επέμενε να προσφωνεί λάθος την αναπληρώτρια πρόεδρο

Ο Αυστραλός ηγέτης της αντιπολίτευσης Πίτερ Ντάτον αποκάλεσε επανειλημμένα την αναπληρώτρια πρόεδρο Σάρον Κλέιντον «Κύριο Πρόεδρο» εντός του κοινοβουλίου, προκαλώντας την αντίδρασή της. Ο Ντάτον, βουλευτής από το Φιλελεύθερο Κόμμα της Αυστραλίας, προσφώνησε επανειλημμένα το μέλος του Εργατικού Κόμματος Σάρον Κλέιντον, που προήδρευε, ως «κύριο» τουλάχιστον 17 φορές κατά τη διάρκεια της ομιλίας του. Παρόλο που η Κλέιντον του υπενθύμισε ότι ότι δεν είναι «κύριος» αυτός συνέχισε. «Συνεχίζετε να με αποκαλείτε “κύριε Πρόεδρε”», είπε η αναπληρώτρια πρόεδρος στην πρώτη της προειδοποίηση, διορθώνοντας τον αρχηγό της αντιπολίτευσης αφού την αποκάλεσε 10 φορές ως «κύριο». «Πρέπει να χρησιμοποιείτε τον σωστό τίτλο μου και όταν αναφέρεστε σε άλλα μέλη», πρόσθεσε.

Ο Ντάτον ζήτησε αμέσως συγγνώμη, χρησιμοποιώντας τον σωστό τίτλο, ωστόσο, στη συνέχεια άρχισε να την αποκαλεί και πάλι «κύριο». Εμφανώς εξοργισμένη Κλέιντον τον επέπληξε λέγοντας «Δεν είμαι ο κύριος Πρόεδρος». Σύμφωνα με τον Independent, ο Ντάτον την αποκάλεσε 17 φορές «κύριο» κατά τη διάρκεια της ομιλίας του. Η προσφώνηση του Ντάτον δεν πέρασε απαρατήρητη από χρήστες του Twitter, οι οποίοι έκαναν λόγο «ανεξέλεγκτος μισογυνισμός».

