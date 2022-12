Μηταράκης μπάλες: Τι απαντά ε όσους τον στοχοποίησαν για το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Απάντηση σε όσους του επιτέθηκαν προσωπικά επειδή οι εργαζόμενοι στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης έκαναν χιονόμπαλες που είχαν και το δικό του πρόσωπο, έδωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης.

Η ανάρτηση του Νότη Μηταράκη:

«Διαβάζω σε sites, ειδικά της αριστεράς, για μια έκπληξη που μου έκαναν οι υπάλληλοι @migrationgovgr φτιάχνοντας χριστουγεννιάτικη μπάλα με την φωτογραφία μου. Αντιμετώπισα την έκπληξη με χιούμορ και γιορτινή διάθεση. Βέβαια απέκρυψαν ότι υπήρχε μπάλα για κάθε υπάλληλο με φωτό του». Πράγματι, οι εργαζόμενοι στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης τύπωσαν από μία φωτογραφία του προσώπου όλων των εργαζομένων, την έκοψαν κυκλικά και ύστερα την τοποθέτησαν σε διάφανες μπάλες μαζί με τεχνητό χιόνι.

Όλοι οι εργαζόμενοι στο χριστουγεννιάτικο δέντρο του υπουργείου Μετανάστευσης

Αυτές οι χιονόμπαλες βρήκαν τη θέση τους στο χριστουγεννιάτικο δέντρο του υπουργείου. Το υπουργείο ανέβασε μάλιστα και το σχετικό βίντεο με το στολισμό του δέντρου στο YouTube όπου όλοι οι εργαζόμενοι του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στόλιζαν το δέντρο υπό τους ήχους του «All I Want For Christmas Is You» και του «Happy Xmas (War Is Over)». ΜΜΕ που πρόσκεινται στην αντιπολίτευση, βρήκαν την ευκαιρία να επιτεθούν στο Νότη Μηταράκη για την μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης και να σχολιάσουν σκωπτικά το γεγονός ότι στο δέντρο υπήρχε και μπάλα με το δικό του πρόσωπο.

«Οι μπάλες έχουν μέσα τους τη χιονισμένη φωτογραφία του υπουργού Νότη Μηταράκη και υπηρεσιακών παραγόντων του υπουργείου τιμώντας έτσι τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που ξεροσταλιάζουν για ένα αίτημα ασύλου, φυλακίζονται στα στρατόπεδα, μένουν αβοήθητοι στο δρόμο μόλις κλείνουν οι δομές με πανηγυρικό τρόπο (βλ. Φιέστα Μητσοτάκη – Μπακογιάννη στον Ελαιώνα), παγώνουν στις νησίδες του Εβρου, θαλασσοπνίγονται στο Αιγαίο», έγραφε, απαξιωτικά, η Εφημερίδα των Συντακτών.

Το σάιτ του ΣΥΡΙΖΑ left.gr. σε ιδιαίτερα επικριτικό άρθρο, με τίτλο «O Mηταράκης τώρα και σε χιονόμπαλα», σημείωνε: «… θυμίσουμε ότι πρόκειται για τον υπουργό των Pushbacks με τη σκληρότερη μεταναστευτική πολιτική των τελευταίων ετών, με τελευταίο δείγμα γραφής τη βίαιη έξωση οικογενειών προσφύγων από τη δομή του Ελαιώνα».