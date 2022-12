Τουταγχαμών – πρόσωπο: Η πιο ρεαλιστική αναπαράσταση μέχρι σήμερα

Το πρόσωπο του Τουταγχαμών αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά χάρη στον γλύπτη Κριστιάν Κορμπέτ που είχε φιλοτεχνήσει την προτομή του πρίγκιπα Φίλιππου το 2013, χρησιμοποιώντας ένα τρισδιάστατο μοντέλο που βασίστηκε σε σαρώσεις του κρανίου του Φαραώ για να ζωντανέψει τον αρχαίο Αιγύπτιο «βασιλιά-παιδί», με το τελικό αποτέλεσμα να χαρακτηρίζεται ως μία από τις πιο ρεαλιστικές αναπαραστάσεις του Τουταγχαμών που έχουν δημιουργηθεί ποτέ. Ο Άντριου Νέλσον του Πανεπιστημίου Western του Καναδά, ο οποίος έκανε τις σαρώσεις του κρανίου του αρχαίου ηγεμόνα, δήλωσε: «Δουλέψαμε με βάση το τρισδιάστατο μοντέλο του κρανίου και στη συνέχεια προσθέσαμε τα στρώματα των μυών και ουσιαστικά δημιουργήσαμε το πρόσωπο.

»Η ανατομία του κρανίου του καθοδήγησε την ανακατασκευή του προσώπου, οπότε νομίζω ότι είναι μια πολύ πιο ρεαλιστική εμφάνιση από οποιαδήποτε άλλη που έχουμε δει στο παρελθόν». Η ομάδα χρησιμοποίησε σαρώσεις υπολογιστικής τομογραφίας (CT) για να δημιουργήσει ένα ακριβές τρισδιάστατο μοντέλο του κρανίου, καθώς και δείκτες ιστών που υποδεικνύουν το βάθος της σάρκας σε διάφορα σημεία με βάση τους σύγχρονους Αιγύπτιους. Προηγούμενες ανακατασκευές μούμιων έχουν χρησιμοποιήσει δείκτες ιστών με βάση καυκάσια άτομα. Ο Κόρμπετ: «Στη συνέχεια έχτισα τους μύες στρώμα με στρώμα μέχρι να ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική ανακατασκευή.

