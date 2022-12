Γάμος ομόφυλων – νόμος: Υποστηρικτής ο Αμερικανός πρόεδρος

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν υπέγραψε τον «Νόμο για τον Σεβασμό του Γάμου» σε κλίμα γιορτής, υπό τους ήχους της Σίντι Λόπερ, που ερμήνευσε το «True Colors» μπροστά σε χιλιάδες υποστηρικτές του νόμου στον αύλειο χώρο του Λευκού Οίκου. Ο Μπάιντεν δήλωσε ότι «αυτός ο νόμος και η αγάπη που υπερασπίζεται χτυπούν το μίσος σε όλες τις μορφές του». Το μέτρο απαιτεί από όλες τις πολιτείες να αναγνωρίσουν τους γάμους μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν υπέγραψε τον νόμο εν μέσω επευφημιών. «Ο γάμος είναι απλός. Ποιον αγαπάς; Θα είσαι πιστός σε αυτό το άτομο που αγαπάς; Δεν είναι περίπλοκο. Ο νόμος αναγνωρίζει ότι ο καθένας πρέπει να έχει το δικαίωμα να απαντά σε αυτές τις ερωτήσεις μόνος του» δήλωσε ο Τζο Μπάιντεν. «Σήμερα είναι μια καλή μέρα. Αυτός ο νόμος και η αγάπη που υπερασπίζεται χτυπούν το μίσος σε όλες τις μορφές του» είπε. «Και αυτός είναι ο λόγος που είναι σημαντικός για κάθε Αμερικανό».

As Mildred Loving said: previous generations were “bitterly divided over something that should have been so clear and right.”

Today, with the signing of the Respect for Marriage Act, we celebrate our progress.

There are few things as clear and right as marriage equality. pic.twitter.com/lz9WtQqSsi

— President Biden (@POTUS) December 14, 2022