Εννιάδυμα Μάλι: Επιστροφή στο… σπίτι, για όλα τα μωράκια

Τα μοναδικά εννιάδυμα του κόσμου γύρισαν σώα και αβλαβή στο σπίτι τους στο Μάλι, μετά από 19 μήνες σε νοσοκομείο και οικιακή περίθαλψη στο Μαρόκο. Τα μωρά από την πρώτη μέρα τους στον κόσμο γράφτηκαν στο βιβλίο των Ρεκόρ ως τα πιο πολλά μωρά σε μία γέννα που κατάφεραν να επιβιώσουν. Πριν τη γέννησή τους, τον Μάιο του 2021, η μαμά τους Χαλιμά Σισέ μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο Μαρόκο για εξειδικευμένη περίθαλψη.

How are the world's only nonuplets getting on?

Yep! That's nine babies born at the same time.

Born in Morocco to parents from Mali, meet Mohammed VI, Oumar, Elhadji, Bah, Kadidia, Fatouma, Hawa, Adama and Oumou. pic.twitter.com/XkViGT2oIU

