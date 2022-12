Σεισμός τώρα – Εύβοια: «Ταρακουνήθηκε» η Αττική

Σεισμός σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην Εύβοια. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η δόνηση είχε μέγεθος 4,4 Ρίχτερ. Λίγα λεπτά αργότερα, σε αναθεωρημένη εκτίμηση, το Ινστιτούτο υπολόγισε το μέγεθος του σεισμού ήταν 4,2 Ρίχτερ. Οι τελικές μετρήσεις κάνουν λόγο για σεισμική δόνηση μεγέθους 4.3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Η δόνηση σημειώθηκε στις 17:28.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο υπολογίζεται στα 8 Χλμ. νοτιοανατολικά των Ζαράκων Ευβοίας και το εστιακό βάθος στα 13,5 Χλμ. Το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο υπολογίζει τη δόνηση στα 4.5 Ρίχτερ.

#Earthquake (#σεισμός) possibly felt 15 sec ago in #Greece. Felt it? Tell us via:

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet.

— EMSC (@LastQuake) December 14, 2022