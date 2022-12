Μαργαρίτης Σχοινάς – Κατάρ: «Πήρα δώρο μια μπάλα και ένα κουτί σοκολάτες»

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς, απάντησε στις φήμες που ακούγονται τις τελευταίες ημέρες, οι οποίες συνδέουν το όνομά του με το Qatargate, ξεκαθαρίζοντας πως σε όλες τις τοποθετήσεις του για το Κατάρ, ήταν 100% συμβατές με την πολιτική της Κομισιόν. Σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες, ο κ. Σχοινάς τοποθετήθηκε σχετικά, τονίζοντας ότι «κάθε λέξη είναι 100% συμβατή με τις πολιτικές της Κομισιόν. Συγκεκριμένα ο κ. Σχοινάς τόνισε σύμφωνα με το Politico πως «αυτή την εβδομάδα υπήρχε οργή και απογοήτευση. Και ειλικρινά, όλα είναι δικαιολογημένα. Χαίρομαι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέλαβε δράση και δουλεύει για να κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη που χάθηκε».

Στη συνέχεια, υπογράμμισε ότι «ήμουν στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ ως εκπρόσωπος της Κομισιόν, ήταν το πρώτο παγκόσμιο αθλητικό event μετά την πανδημία. Με απόλυτη διαφάνεια, είχα συζητήσεις και υπερασπίστηκα το αθλητικό μας μοντέλο. Σε όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις μου για το Κατάρ, κάθε λέξη είναι 100% συμβατή με τις πολιτικές της Κομισιόν. Δεν αυτοσχεδιάζουμε, δεν εφευρίσκουμε θέσεις. Με θρησκευτική ευλάβεια επαναλαμβάνω τις πολιτικές της Κομισιόν». «Για τα εργασιακά επανέλαβα τις πολιτικές του ILO, που έχει γραφείο με 40 άτομα στην Ντόχα» τόνισε. «Μετά από 32 χρόνια δημόσιας υπηρεσίας, για μένα υπάρχει μόνο φως. Θα τουιτάρω και θα το κάνω, ως ένδειξη διαφάνειας. Και να σας πω και κάτι: Δόξα τω Θεώ που τουίταρα. Φαντάζεστε τι κριτική θα εισέπραττα, αν δεν είχα τουιτάρει όσα έκανα στο φως της ημέρας;» είπε ακόμη, αναφορικά με τις αναρτήσεις του για τις επαφές στο Κατάρ.

Constructive meetings today in Doha with Minister of Foreign Affairs H.E. @MBA_AlThani_ and Minister of Labour H.E. Ali bin Samikh Al Marri.

The EU and Qatar will continue to broaden our relationship on mobility, skills, labour reform, security and people to people contacts. pic.twitter.com/CGgxrAP2ux

— Margaritis Schinas (@MargSchinas) November 20, 2022