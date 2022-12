Καϊλή – Κατάρ: Στη δημοσιότητα φωτογραφία από τα κατασχεθέντα χρήματα

Συνολικά, περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά ανακαλύφθηκαν στο σπίτι του πρώην Ιταλού ευρωβουλευτή Πιέρ Αντόνιο Παντσέρι και της Εύας Καϊλή, σύμφωνα με στοιχεία και φωτογραφικό υλικό που δημοσίευσε η βελγική Le Soir. Κατά τη διάρκεια έρευνας στο σπίτι του Παντσέρι στις Βρυξέλλες, οι ερευνητές της ομοσπονδιακής δικαστικής αστυνομίας είχαν ανακαλύψει περίπου 600.000 ευρώ. Προσθέτοντας τα χρήματα που βρέθηκαν στην κατοχή του πατέρα της Καϊλή και στο σπίτι της τελευταίας και του συντρόφου της, Φραντσέσκο Τζιόρτζι στις Βρυξέλλες, η τεράστια έρευνα αποκάλυψε περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι ο πατέρας της κ. Καϊλή είχε συλληφθεί από τους ερευνητές στο ξενοδοχείο Sofitel των Βρυξελλών, έχοντας στην κατοχή του μια βαλίτσα γεμάτη μετρητά. Η εξέλιξη αυτή επέτρεψε στους ανακριτές και τον ανακριτή να ερευνήσουν το σπίτι της κας Καϊλή χωρίς να ζητήσουν άρση της βουλευτικής ασυλίας. Στην κατοικία αυτή βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πολύτιμα αντικείμενα, τα οποία πιστεύεται ότι της είχαν δοθεί από αξιωματούχους του Κατάρ, μαζί με άλλες τσάντες με χαρτονομίσματα. Σε βάρος των Παντσέρι, Καϊλή και Τζιόρτζι απαγγέλθηκαν κατηγορίες και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης από τον ανακριτή Μισέλ Κλεζ, ανακοίνωσε την Κυριακή το γραφείο του ομοσπονδιακού εισαγγελέα. Και οι τρεις τους, καθώς και ένας τέταρτος άνδρας που είναι φυλακισμένος για την υπόθεση αυτή, θα βρεθούν ενώπιον δικαστών οι οποίοι θα αποφασίσουν αν θα κρατηθούν μέχρι τη δίκη ή θα αφεθούν ελεύθεροι.

