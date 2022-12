Συνελήφθη στις Μπαχάμες ο έκπτωτος «βασιλιάς των κρυπτονομισμάτων» Σαμ Μπάνκμαν Φριντ

Ο Σαμ Μπάνκμαν Φριντ (Sam Bankman-Fried), ο έκπτωτος «βασιλιάς των κρυπτονομισμάτων», συνελήφθη στις Μπαχάμες μετά από άσκηση δίωξης εις βάρος του από Αμερικανούς εισαγγελείς. Από την κυβέρνηση του νησιωτικού συμπλέγματος είχε ανακοινωθεί ότι οι ΗΠΑ «αναμένεται να ζητήσουν την έκδοσή του». Η σύλληψη αποτελεί την τελευταία εντυπωσιακή εξέλιξη σε μια από τις πιο δραματικές εκπτώσεις στη σύγχρονη εταιρική ιστορία, γράφουν οι New York Times. O 30χρονος είχε προγραμματιστεί να καταθέσει στο Κονγκρέσο την Τρίτη για την κατάρρευση του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων FTX.

Εισαγγελείς στη Νέα Υόρκη επιβεβαίωσαν ότι σε βάρους του έχει ασκηθεί δίωξη και θα δοθεί σήμερα στη δημοσιότητα το κατηγορητήριο. O 30χρονος συνελήφθη λίγο μετά τις 6:00 το απόγευμα της Δευτέρας στο συγκρότημα διαμερισμάτων του στο Albany Resort, και αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον ειρηνοδικείου στη Νασάου σήμερα.

USA Damian Williams: Earlier this evening, Bahamian authorities arrested Samuel Bankman-Fried at the request of the U.S. Government, based on a sealed indictment filed by the SDNY. We expect to move to unseal the indictment in the morning and will have more to say at that time.

— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 12, 2022