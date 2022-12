Γέννα σε αεροπλάνο – Ισπανία: Απίστευτο σκηνικό στον «αέρα»

Μια γυναίκα που δεν ήξερε ότι ήταν έγκυος αιφνιδιάστηκε εν μέσω αεροπορικής πτήσης, όταν πήγε στην τουαλέτα του αεροπλάνου με στομαχόπονο και κατέληξε να γεννήσει. Η Ταμάρα ήταν επιβάτης σε πτήση της KLM Royal Dutch την Τετάρτη από το Εκουαδόρ με ενδιάμεση στάση στο Άμστερνταμ πριν πάει στην Ισπανία, όταν γέννησε απροσδόκητα, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post. «Λίγες ώρες πριν από την προσγείωση στην Ολλανδία, το στομάχι της πονούσε και αποφάσισε να πάει στην τουαλέτα. Προς μεγάλη της έκπληξη, μετά από δύο συσπάσεις, είχε ξαφνικά ένα μωρό στα χέρια της», δήλωσε στους NL Times εκπρόσωπος του νοσοκομείου Χάαρλεμ της Ολλανδίας.

«Η Ταμάρα δεν είχε ιδέα ότι ήταν έγκυος και αιφνιδιάστηκε αρκετά από το γεγονός», δήλωσε επίσημα το νοσοκομείο. Εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας δήλωσε ότι δύο γιατροί και μια νοσοκόμα από την Αυστρία βρίσκονταν στο αεροπλάνο και βοήθησαν την απροσδόκητη μητέρα μετά τον αιφνιδιαστικό τοκετό της, «για τον οποίο τους είμαστε πολύ ευγνώμονες», συμπλήρωσε στην ανακοίνωση. Η Ταμάρα κατέληξε να ονομάσει το μωρό Μαξιμιλιάνο, από το όνομα ενός από τους εξυπηρετικούς επιβάτες που ήταν δίπλα της για να βεβαιωθεί ότι ο τοκετός θα ήταν ασφαλής. Τόσο η μητέρα όσο και το μωρό είναι προς το παρόν «καλά», σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία.

«Η ομάδα του τμήματος τοκετού έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να διασφαλίσει ότι και οι δύο έλαβαν την κατάλληλη φροντίδα και ότι θα πήγαιναν για την απαραίτητη γραφειοκρατία για τον Μαξιμιλιάνο. Το συντομότερο δυνατό, η Ταμάρα και ο Μαξιμιλιάνο θα ταξιδέψουν για τη Μαδρίτη. Το νοσοκομείο Spaarne Gasthuis τους εύχεται καλή τύχη!», κατέληξε με ανακοίνωσή του το νοσοκομείο.

