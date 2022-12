Πώς θα καταλάβετε αν έχετε κορονοϊό, γρίπη ή RSV

Οι ειδικοί είχαν προειδοποιήσει από τις αρχές του φθινοπώρου ότι ο πλανήτης και ειδικά οι ανεπτυγμένες χώρες πως θα βρεθούν αντιμέτωπες με τριπλή πανδημία και δεν είχαν άδικο, αφού κυκλοφορούν ταυτόχρονα ο κορονοϊός, η γρίπη και ιός RSV, που έχουν κοινά συμπτώματα. Σύμφωνα με τη nypost.com μπορεί τα κρούσματα του κορονοϊού να μειώνονται ή να παραμένουν σταθερά, όμως οι μολύνσεις από τη γρίπη και τον RSV αυξάνονται δραματικά. Χαρακτηριστικά, στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της εβδομάδας των Ευχαριστιών, περίπου 20.000 Αμερικανοί νοσηλεύτηκαν με γρίπη, οι περισσότεροι για εκείνη την εβδομάδα σε πάνω από 10 χρόνια.

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι αυτό το γεγονός οφείλεται κυρίως σε δύο λόγους. Πρώτον, λόγω των lockdown, των αποστάσεων και της προσωπικής υγιεινής που δεν τηρούνται πλέον, οι δύο παραπάνω ιοί μεταδίδονται πιο εύκολα και δεύτερον, φέτος λιγότεροι άνθρωποι έχουν κάνει το εμβόλιο της γρίπης. Έτσι, μπορεί τα προηγούμενα χρόνια οι συγκεκριμένες μολύνσεις να περνούσαν αδιάφορες, τώρα όμως σημαίνουν ανησυχία, ειδικά λόγω της συνύπαρξης με τον κορονοϊό, αφού ο τελευταίος έχει τις περισσότερες πιθανότητες να στερήσει τη ζωή κάποιου.

Μια πτώση 12,8 βαθμών Κελσίου μπορεί να σκοτώσει 9 εκατομμύρια μικρόβια στη μύτη που προστατεύουν από τους ιούς, σύμφωνα με τους ειδικούς, οπότε και οι χαμηλές θερμοκρασίας ευνοούν τη διασπορά των παραπάνω ιών. Μάλιστα, καθένας από αυτούς τείνει να διαρκέσει πέντε έως επτά ημέρες. Πώς μπορεί λοιπόν, κάποιος να ξεχωρίσει τα συμπτώματα ανάμεσα σε κορονοϊό, γρίπη και RSV; Το αμερικανικό δημοσίευμα συγκέντρωσε τα βασικά συμπτώματα για τον κάθε ιό ξεχωριστά και τα παρουσιάζει.

Feeling sick? How to know if you have COVID, RSV or the flu https://t.co/i248A5AlNE pic.twitter.com/Os97asdXQX

— New York Post (@nypost) December 7, 2022