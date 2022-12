Μαργαρίτης Σχοινάς – Κατάρ: Η επίσκεψη στην Σαουδική Αραβία και η Καϊλή

Την Κυριακή, ένα 24ωρο μετά τη σύλληψη της Εύας Καϊλή, η ιταλική La Reppublica και σήμερα το Politico υποστηρίζουν ότι ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς βρίσκεται στο επίκεντρο λόγω της επίσκεψής του στο Κατάρ, ως εκπρόσωπος της Κομισιόν, για την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ωστόσο, συνεργάτες του Μαργαρίτη Σχοινά, εξηγούν πως ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν βρέθηκε στον εναρκτήριο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022 ως εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έπειτα από πρόσκληση, μαζί με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και τον πρόεδρο της ΔΟΕ, Τόμας Μπαχ.

Εξηγούν, επίσης, ότι οι δηλώσεις του Μαργαρίτη Σχοινά για τη μεταρρύθμιση της Εργασίας στο Κατάρ είναι όσα αναφέρουν οι εκθέσεις του ILO (Διεθνής Οργάνωση Εργασίας), ενώ όλες οι επαφές του αντιπροέδρου της Κομισιόν στο Κατάρ με αξιωματούχους είναι δημοσιευμένες και αναρτημένες στο Twitter.

Constructive meetings today in Doha with Minister of Foreign Affairs H.E. @MBA_AlThani_ and Minister of Labour H.E. Ali bin Samikh Al Marri.

The EU and Qatar will continue to broaden our relationship on mobility, skills, labour reform, security and people to people contacts. pic.twitter.com/CGgxrAP2ux

— Margaritis Schinas (@MargSchinas) November 20, 2022