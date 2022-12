Βρετανία παγωμένη λίμνη: «Λύγισε» παρουσιάστρια του BBC για τα νεκρά παιδιά

Με δυσκολία μία παρουσιάστρια του BBC προσπάθησε να ενημερώσει το κοινό στη Βρετανία πως τρία μικρά παιδιά έχασαν τη ζωή τους όταν έπεσαν μέσα σε παγωμένη λίμνη.

Οπως ανακοινώθηκε, τα τρία αγόρια, ηλικίας 8, 10 και 11 ετών, άφησαν την τελευταία τους πνοή αφού έπεσαν στη λίμνη του Σόλιχαν, ενώ τέσσερις βρίσκονται στο νοσοκομείο, με ένα εξάχρονο αγόρι να δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή.

BBC News reader becomes emotional upon learning of the death of the three boys who fell into the icy lake at Solihull 😥

Really awful news. Such a tragedy 🥺#BreakingNews pic.twitter.com/dBdcZT51w6

— Emily Powell (@lilminxem) December 12, 2022