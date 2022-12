Το πέναλτι που θα στοιχειώνει για πάντα τον Χάρι Κέιν

Μπορεί ο Χάρι Κέιν να έχει 58 εύστοχα πέναλτι σε 69 εκτελέσεις, ωστόσο, αυτό που έχασε κόντρα στη Γαλλία είχε άλλο βάρος και στοίχισε πολύ περισσότερο, καθώς στέρησε από την Αγγλία την ευκαιρία να πάει το παιχνίδι στην παράταση. Ο στράικερ της Τότεναμ δοκίμασε να στείλει την μπάλα ψηλά στην αριστερή γωνία όπως και στο πρώτο του επιτυχημένο χτύπημα, αλλά αντ’ αυτού βρήκε… εξέδρα. Και οι φίλοι της Αγγλίας δεν άργησαν να κάνουν τη σύγκριση, με ένα από τα πρόσφατα χαμένα πέναλτι του Κέιν με τη φανέλα των Σπερς.

Συγκεκριμένα, το πέναλτι του 29χρονου φορ στο Τότεναμ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης για τους ομίλους του Champions League, στις 12 Οκτωβρίου. Όπως και με τη Γαλλία, ο Κέιν σημάδεψε την αριστερή γωνία, αλλά έστειλε τελικά την μπάλα πάνω από τα δοκάρια, σε ένα πέναλτι-καρμπόν με αυτό απέναντι στον συμπαίκτη του στην Τότεναμ, Ούγκο Γιορίς. Μάλιστα, όπως και με τη Γαλλία, ο Κέιν στο παιχνίδι κόντρα στην Άιντραχτ είχε εκτελέσει κι άλλο πέναλτι νωρίτερα, βρίσκοντας δίχτυα!

Kane is a serial bottler. He did the exact same thing against Frankfurt 3 months ago. pic.twitter.com/9YZlyY2zmh

