Μαρόκο – Μουντιάλ 2022: Ο Μπουφάλ πανηγύρισε την πρόκριση χορεύοντας με τη μητέρα του

Το Μαρόκο συνεχίζει να γράφει ιστορία!

Τα Λιοντάρια του Ουαλίντ Ρεγκραγκί νίκησαν με 1-0 την Πορτογαλία και για πρώτη φορά προκρίθηκαν στα ημιτελικά Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο διεθνής εξτρέμ της Ανζέ, Σοφιάν Μπουφάλ πανηγύρισε την τεράστια επιτυχία της εθνικής του, χορεύοντας στον αγωνιστικό χώρο του «Al Thumama Stadium» με τη μητέρα.

Τα βίντεο με τον ξεχωριστό πανηγυρισμό του 29χρονου ποδοσφαιριστή έχουν γίνει viral στα Social Media…

Video of Sofiane Boufal dancing with his mum on pitch ❤️

After Morocco 🇲🇦 sealed historic semi-final spot at #FIFAWorldCup

pic.twitter.com/52O1M8Y9mz

— Mimi Fawaz (@MimosaFawaz) December 10, 2022