Τηλεργασία στο κρεβάτι: Eπιβλαβής για την υγεία αλλά και για την αποδοσή μας

Το να εργάζεστε από το σπίτι σας σημαίνει ότι θα ήταν εύκολο να περάσετε όλη την ημέρα στο κρεβάτι (συχνά το πιο άνετο μέρος του σπιτιού.) Σύμφωνα με μια μελέτη, αυτό ακριβώς κάνουν μερικοί άνθρωποι. Αυτή η μελέτη διαπίστωσε ότι το 80% των νέων επαγγελματιών παραδέχονται ότι εργάζονται από το κρεβάτι. Υπάρχει κάτι στο να έχετε ξεχωριστούς χώρους στο σπίτι σας. Είναι ωραίο να τρως σε ένα μέρος που δεν χαλαρώνεις και κοιμάσαι σε χώρο που δεν δουλεύεις. Ωστόσο, αυτές οι ψυχικές συσχετίσεις μπορεί να είναι πολύπλοκο να διατηρηθούν.

Το Τμήμα Ιατρικής του Ύπνου στο Χάρβαρντ υποστηρίζει την ιδέα ότι η εργασία δεν πρέπει να γίνεται και εκεί που κοιμάστε. Λένε : «Το να κρατάτε τους υπολογιστές, τις τηλεοράσεις και τα υλικά εργασίας έξω από το δωμάτιο θα ενισχύσει τη νοητική σχέση μεταξύ της κρεβατοκάμαρας και του ύπνου σας». Αυτό σημαίνει ότι εάν εργάζεστε από το κρεβάτι, μπορεί να γίνει πιο δύσκολο να αποκοιμηθείτε, καθώς ο εγκέφαλός σας θα νομίζει ότι βρίσκεστε σε χώρο εργασίας.

Χωρισμός μεταξύ εργασίας και σπιτιού

Αν δεν φύγετε από το σπίτι για να πάτε σε μια καφετέρια ή σε χώρο εργασίας, η εργασία από το σπίτι μπορεί να σημαίνει ότι είναι δύσκολο να διαχωρίσετε την εργασία από την κανονική σας ζωή, επειδή χαλαρώνετε και εργάζεστε στο ίδιο μέρος. Είναι εύκολο να αρχίσετε να ανακατεύετε τα δύο, αλλά καλύτερα να μην το κάνετε. Σύμφωνα με το Harvard Business Review’s Guide to Being more Productive, αναφέρουν : «Εκτός και αν προσέχετε να διατηρήσετε τα όρια, μπορεί να αρχίσετε να νιώθετε ότι είστε πάντα στη δουλειά και χάνετε ένα μέρος για να επιστρέψετε στο σπίτι».

Η ποιότητα του ύπνου θα μειωθεί

Εάν εργάζομαι από το κρεβάτι, θα σήμαινε ότι φέρνω ένα φορητό υπολογιστή ή μερικές φορές το κινητό μου στο κρεβάτι, και είμαι σίγουρος ότι το ίδιο ισχύει και για πολλούς άλλους. Ωστόσο, αυτό μπορεί να είναι κακό για την ποιότητα του ύπνου ενός ατόμου. Το να εργάζεστε ακριβώς πριν πάτε για ύπνο και να κοιτάτε μια φωτεινή οθόνη, μειώνει τη μελατονίνη που χρειάζεστε για να αποκοιμηθείτε. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι πιο δύσκολο να έχετε καλύτερη ποιότητα ύπνου, κάτι που θα επηρεάσει την παραγωγικότητά σας την επόμενη μέρα. Αυτό όχι μόνο δεν ακούγεται καθόλου χαλαρωτικό, αλλά φαίνεται σαν κάτι που επηρεάζει τόσο τη δουλειά όσο και τη χαλάρωση, μια κατάσταση απώλειας-απώλειας.