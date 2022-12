Μουντιάλ 2022 – Μαρτίνεζ: «Να κρατά το στόμα του κλειστό ο Φαν Χάαλ»

Ο Εμιλιάνο Μαρτίνεζ ήταν πρωταγωνιστής στην πρόκριση της Αργεντινής στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και μετά το ματς εξαπέλυσε μύδρους κατά του διαιτητή του αγώνα, Ματέου Λαόθ. Ακόμη καταφέρθηκε και κατά του προπονητή της Ολλανδίας, Λουίς Φαν Χάαλ. Συγκεκριμένα ο Μαρτίνεζ τόνισε πως: «Ελέγχαμε το παιχνίδι, ήμασταν 2-0 μπροστά, αλλά ο διαιτητής έδινε όλες τις φάσεις υπέρ της Ολλανδίας. Από το πουθενά μείωσαν με μια καλή κεφαλιά, ο διαιτητής έδωσε 10 λεπτά καθυστερήσεις χωρίς λόγο, τους έδωσε 2-3 φάουλ έξω από την περιοχή. Σαν να ήθελε να σκοράρουν. Ελπίζω να μην έχουμε αυτόν τον διαιτητή ξανά, είναι άχρηστος. Άκουσα τον Φαν Χάαλ να λέει πριν τα πέναλτι πως έχουν πλεονέκτημα και να δηλώνει βέβαιος πως θα μας νικήσουν. Πιστεύω πως πρέπει να το… βουλώσει».

🗣️ “Hopefully we don’t have that ref anymore… He’s useless! Van Gaal said they have an advantage if it goes to penalties, he needs to keep his mouth shut.”

👀 @emimartinezz1 didn’t hold back in his post-match interview!

🎤 @aarransummers#FIFAWorldCup #Qatar2022 #ARG pic.twitter.com/kkqJx2JxSL

