Ναός Αγίου Νικολάου Νέα Υόρκη: Η ανάρτηση Καλατράβα

Περισσότερες από δύο δεκαετίες μετά την καταστροφή της ελληνορθόδοξης εκκλησίας του Αγίου Νικολάου στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης από την πτώση του νότιου πύργου του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, ο ναός άνοιξε και πάλι.

Ο νέος ελληνορθόδοξος ναός του Αγίου Νικολάου και το Εθνικό Παρεκκλήσι φιλοξένησαν την πρώτη τους λειτουργία την Τρίτη για τη γιορτή του Αγίου Νικολάου. Η εκκλησία μπορεί να υποδεχθεί επισκέπτες όλων των θρησκειών που θέλουν να μνημονεύσουν τα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Calatrava’s completed St Nicholas Church at 9/11 site features a translucent stone exterior that appears to ‘glow by the light of 10,000 candles’ at night https://t.co/fNMlvKCCxX @S_Calatrava #NewYorkArchitecture 📸 Alan Karchmer pic.twitter.com/KnnV8kTnOI

Το κτίσμα βρίσκεται σε ένα υπερυψωμένο πάρκο με θέα την πλατεία μνήμης του ανακατασκευασμένου εμπορικού κέντρου εκεί που άλλοτε δέσποζαν οι δίδυμοι πύργοι.

«Σήμερα είναι μια χαρούμενη ημέρα για την Αμερική και τη Νέα Υόρκη» δήλωσε ο Michael Psaros, πρόεδρος των Φίλων του Αγίου Νικολάου, της ομάδας που είχε αναλάβει τη συγκέντρωση χρημάτων για την εκκλησία.

Thank you @PANYNJ, @goarch, the Friends of St. Nicholas and the @Sept11Memorial for the continued support throughout the course of reconstruction and for believing in our architectural vision.

— Santiago Calatrava (@S_Calatrava) December 6, 2022