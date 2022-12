Μπερίσα επίθεση: Άνδρας γρονθοκόπησε τον ηγέτη της αλβανικής αντιπολίτευσης

Θύμα επίθεσης έπεσε ο Σαλί Μπερίσα. Άνδρας γρονθοκόπησε στο πρόσωπο τον ηγέτη της αλβανικής αντιπολίτευσης κατά τη διάρκεια αντικυβερνητικής διαδήλωσης και μάλιστα ανάμεσα σε πλήθος υποστηρικτών του κόμματός του στα Τίρανα.

Η Αλβανία φιλοξενεί για πρώτη φορά τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων, στην οποία συμμετέχουν ηγέτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν κατά της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Έντι Ράμα και να ζητήσουν πρόωρες εκλογές.

Στην κεφαλή της διαδήλωσης τέθηκε ο ίδιος ο Μπερίσα. Ενώ περπατούσε μπροστά από τους υποστηρικτές του που κρατούσαν αλβανικές σημαίες και σημαίες της ΕΕ, ένας άνδρας τον πλησίασε και τον χτύπησε με γροθιά στο πρόσωπο. Με ματωμένο το πρόσωπο, ο Μπερίσα μίλησε αργότερα σε συγκέντρωση.

Ο δράστης δεν κατάφερε να διαφύγει και ξυλοκοπήθηκε άγρια από υποστηρικτές του Μπερίσα και στη συνέχεια συνελήφθη από την αστυνομία.

Former Prime Minister and Leader of the Opposition #SaliBerisha was physically assaulted in the #Protest that the Opposition is organizing today in #Tirana. A few meters away, the #EUWB #Summit is being held#Albania pic.twitter.com/MPpErZAASb

— Isa Myzyraj (@IsamyzyrajAlb) December 6, 2022