Μουντιάλ – Αγγλία: Γιατί έλειπε ο Ραχίμ Στέρλγινγκ

H Αγγλία αγωνίστηκε χωρίς τον Ραχίμ Στέρλγινγκ στο ματς με τη Σενεγάλη για τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ, όμως κατάφερε να προκριθεί στα προημιτελικά του τουρνουά. Ο διεθνής εξτρέμ της Τσέλσι έμεινε Μουντιάλ – Αγγλία: εκτός αποστολής για προσωπικούς λόγους και πλέον έγινε γνωστή η αιτία.

Το βράδυ του Σαββάτου (3/12) διαρρήκτες εισέβαλαν στο σπίτι του στο Λονδίνο και ο Στέρλινγκ θέλησε να επιστρέψει στο Νησί για να βρεθεί δίπλα στην οικογένεια του.

Raheem Sterling was the victim of a robbery at his home in London while in Qatar. He has decided to return to UK to check on the well being of his family but hopes to return to Qatar if the circumstances are right

— Matt Law (@Matt_Law_DT) December 4, 2022