Τσιτσιπάς Αργυρός – Ρουβάς: Στα μπουζούκια ο τενίστας

Μετά από τις διακοπές στην Ισλανδία ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέστρεψε στην Ελλάδα προκειμένου να περάσει λίγες στιγμές χαλάρωσης με την οικογένειά του, αλλά και για να περάσει όμορφα με φίλους. Μάλιστα ο κορυφαίος Έλληνας αποφάσισε να βγει με την παρέα του για να διασκεδάσει. Συγκεκριμένα επέλεξε να πάει στα μπουζούκια σε γνωστό νυχτερινό κέντρο στο οποίο τραγουδούν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ο Σάκης Ρουβάς.

Επίσης, στην παρέα του ήταν ο πρωταθλητής του επί κοντώ Εμμανουήλ Καραλής, αλλά και ο Αλέξανδρος Σκορίλας και ο Τεό Αγγελίνος.

Στις παρακάτω εικόνες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Στέφανος Τσιτσιπάς φαίνεται να διασκεδάζει με την ψυχή του. Μάλιστα επισκέφτηκε και τα καμαρίνια, όπου έβγαλε selfie με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Stef with the singer Argiros Konstantinos in Athens!🇬🇷🤝😍 pic.twitter.com/xBe5ksw9Ax

