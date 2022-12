Μαθητής χτύπησε καθηγητή: Άγριο περιστατικό στις ΗΠΑ

Άγρια επίθεση από μαθητή δέχθηκε καθηγητής σε σχολείο της Τζόρτζια των ΗΠΑ με αυτόπτες μάρτυρες να καταγράφουν το περιστατικό σε βίντεο, το οποίο κάνει το γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με τη «Daily Mail» η επίθεση σε βάρος του καθηγητή πραγματοποιήθηκε μια ημέρα μετά την ενημέρωση των γονέων του μαθητή-δράστη ότι δεν τα πήγαινε καλά στα μαθήματά του, κατά την αξιολόγηση των μαθητών. Σύμφωνα με την ίδια πηγή ο καθηγητής στο λύκειο Discovery αποχώρησε από το σχολείο με αίματα στο στόμα και χτυπήματα στο κεφάλι που του προκάλεσαν ζάλη.

Τον μαθητή-δράστη σταμάτησε άλλος μαθητής ο οποίος παρενέβη προκειμένου να εκτραχυνθούν ακόμα περισσότερο τα πράγματα. «Δεν πιστεύω ότι κάποιος θα πρέπει να πέφτει θύμα ξυλοδαρμού όταν πηγαίνει στη δουλειά του. Θέλω μαθητές και εκπαιδευτικοί να είναι ασφαλείς γιατί ο σύζυγός μου αγαπά τη δουλειά του» δήλωσε η γυναίκα του καθηγητή που δέχθηκε την επίθεση, η οποία φαίνεται στο viral βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Twitter. Η ίδια, τέλος, ζήτησε περισσότερη ασφάλεια επισημαίνοντας ότι ήταν άλλος μαθητής που σταμάτησε την επίθεση και όχι κάποιος αρμόδιος φύλακας.

A teacher in Lawrenceville, GA was beaten by a student 1 day after discussing this student’s poor performance with parents.

This school district also changed their discipline policies this year to be more lax & have reportedly seen a 31% increase in students involved in fights. pic.twitter.com/HfZvggOGh4

— Libs of TikTok (@libsoftiktok) November 30, 2022