Δύο φίλοι δι’ αλληλογραφίας από τη δεκαετία του 1930 εξακολουθούν να ανταλλάσσουν γράμματα και να χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να διατηρούν επαφές, έχοντας και οι δύο κλείσει πλέον τα 100. O Geoff Banks, από το Ντέβον της Αγγλίας, άρχισε να γράφει στην Αμερικανίδα Celesta Byrne από το Τέξας αφού του δόθηκαν τα στοιχεία της το 1938. Η επικοινωνία, η οποία ξεκίνησε στα 20 τους χρόνια, συνεχίζεται ακόμη μεταξύ τους και αμφότεροι δηλώνουν ότι σκοπεύουν να διατηρήσουν τη μακροχρόνια φιλία τους για όσο το δυνατόν περισσότερο. Άρχισαν να αλληλογραφούν στο πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού προγράμματος με στόχο να φέρει σε επαφή Βρετανούς και Αμερικανούς φοιτητές. Με την πάροδο των δεκαετιών, τα γράμματα συνέχισαν να διασχίζουν τον Ατλαντικό.

Transatlantic pen pals who have been writing to each other since 1938 make their first video call: Geoff Banks from Devon, UK, and Celesta Byrne from Texas, US, started writing to each other when they were both in their 20s, and have continued their… https://t.co/n85Q9AuMoE pic.twitter.com/xSnt7gwNUv

