Λιμός Γολοντομόρ – Τριανταφυλλίδης: Γιατί το Facebook απέκλεισε ανάρτηση του δημοσιογράφου

Ένα ιστορικό κείμενο για το Holodomor, το μέχρι στιγμής απεχθέστερο ρωσικό έγκλημα στην Ουκρανία το 1933, στάθηκε αφορμή άγριας λογοκρισίας και αποκλεισμού από το Facebook του δημοσιογράφου Δημήτρη Τριανταφυλλίδη που έκανε τη σχετική ανάρτηση. Ο Δημήτρης Τριανταφυλλίδης, συγγραφέας, μεταφραστής και γνώστης του ρωσικού χώρου, εξοβελίστηκε για έναν μήνα από την πλατφόρμα, μετά από επίθεση που δέχτηκε από φιλορωσικούς λογαριασμούς, επειδή, με ευκαιρία την μαύρη επέτειο της 25ης Νοεμβρίου, έγραψε για τον μεγάλο λιμό του 1933 στην Ουκρανία, έναν τεχνητό λιμό που σκότωσε εκατομμύρια ανθρώπους: ένα από τα μεγαλύτερα σταλινικά, και όχι μόνο, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας — και ειδικά κατά της πολύπαθης Ουκρανίας. Ωστόσο, το κείμενο του Δημήτρη Τριανταφυλλίδη αναπαράχθηκε από δεκάδες ανθρώπους στην πλατφόρμα και πολλοί του συμπαραστάθηκαν για την άδικη λογοκρισία που υπέστη.

Στην είσοδο του πάρκου-μνημείου στο Κιέβο, υπάρχει το γλυπτό ενός εξαιρετικά λεπτού κοριτσιού με πολύ λυπημένο βλέμμα που κρατά στα χέρια της μια χούφτα στάχια σιταριού. Πίσω από την πλάτη της υπάρχει το Candle of Remembrance, ένα μνημείο με λεπτομέρειες που θυμίζουν αυθεντικά κεντήματα που μπορούν να βρεθούν στις παραδοσιακές ουκρανικές φορεσιές. Πρόκειται για ένα μνημείο που μνημονεύει ένα ιστορικό γεγονός γνωστό ως Holodomor. Τι είναι το Holodomor;

Μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ουκρανία ήταν ανεξάρτητο κράτος, αλλά το 1919 η Σοβιετική Ένωση το «ρούφηξε» στην κοινότητα των σοβιετικών κρατών. Οι Ουκρανοί, οι οποίοι ακόμη και τότε θεωρούσαν τους εαυτούς τους λαό της Κεντρικής Ευρώπης, όπως οι Πολωνοί, και όχι Ανατολικοευρωπαίους, όπως οι Ρώσοι, προσπάθησαν να επαναφέρουν την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

HOLODOMOR

WE REMEMBER!

26.11 MEMORIAL DAY OF THE VICTIMS OF THE HOLODOMOR#голодомор #Holodomor pic.twitter.com/XIdlam4VOf

— Anna Hryhorevska (@a_hryhorevska) November 26, 2022