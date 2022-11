Διαδηλώσεις στην Κίνα – ταραχές: Συνεχίζεται η «Επανάσταση του λευκού χαρτιού»

Χιλιάδες άνθρωποι αψήφησαν το απολυταρχικό καθεστώς, βγήκαν στους δρόμους και στα πανεπιστήμια μεγάλων πόλεων της Κίνας και απαιτούν την «ελευθερία». Για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, άνθρωποι διαφόρων ηλικιών, με περίσσιο θάρρος, εδώ και πέντε μέρες είναι στους δρόμους για τις πρωτοφανείς διαδηλώσεις που έχουν ξεσπάσει σε όλες τις κινεζικές πόλεις και πανεπιστημιουπόλεις, όχι μόνο ενάντια στα αδιάκοπα τεστ για τον COVID-19 και τα lockdowns, αλλά και στην αυστηρή λογοκρισία και την ακόμη αυστηρότερη επιρροή του Κομμουνιστικού Κόμματος σε όλες τις πτυχές της ζωής.

Με σύνθημα «κάτω το Κομμουνιστικό Κόμμα, θέλουμε ελευθερία» και κρατώντας λευκά φύλλα στα χέρια τους ως σύμβολο περιφρόνησης στο καθεστώς, αλλά και «όλα όσα θέλουμε να πούμε, αλλά δεν μπορούμε», διαμαρτύρονται με διαδηλώσεις και ολονυκτίες με αφορμή τον θάνατο 10 ψυχών έπειτα από φωτιά σε πολυκατοικία στην πόλη Ουρούμτσι, της περιφέρειας Σιντζιάνγκ. Φημολογείται πως τα θύματα δεν μπορούσαν να τρέξουν να σωθούν λόγω του ότι το κτίριο ήταν μερικώς σε lockdown, αλλά και ότι οι πυροσβέστες δεν μπορούσαν να κατασβήσουν την φωτιά από κοντινή απόσταση, καθώς τα πυροσβεστικά οχήματα εμποδίζονταν από φράγματα ελέγχου για την πανδημία. Σε ολόκληρη τη χώρα, το «θέλω ελευθερία» έχει γίνει η κραυγή συσπείρωσης για ένα κύμα διαμαρτυριών που καθοδηγείται κυρίως από τη νέα γενιά. «Δώστε μου την ελευθερία ή δώστε μου το θάνατο!», φώναζαν εκατοντάδες άτομα σε διάφορες πόλεις, σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.

Την ίδια στιγμή, οι κινεζικές αρχές αυστηροποίησαν τους ελέγχους ως αντίδραση στις σπάνιες πανεθνικές διαμαρτυρίες, αποστέλλοντας φάλαγγες αστυνομικών για να αποτρέψουν νέες συγκεντρώσεις, ενώ παράλληλα τα κρατικά μέσα ενημέρωσης επανέλαβαν την υποστήριξη της αυστηρής στρατηγικής του ηγέτη Σι Τζινπίνγκ για την πανδημία. Σύμφωνα με τον Γουίλιαμ Γιανγκ, Ταϊβανέζο δημοσιογράφο, ανταποκριτή του Guardian, η αστυνομία σταματάει τους ανθρώπους και ελέγχει τα τηλέφωνά τους για να δει αν υπάρχουν εφαρμογές όπως Telegram, Instagram και Twitter, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν πολύ για να δημοσιεύσουν υλικό από τις διαδηλώσεις με τον έξω κόσμο. Όπως αναφέρει ο Γιανγκ, η τακτική με βίαιο έλεγχο των τηλεφώνων των πολιτών καθορίζεται τυχαία. Οι αστυνομικοί μπορούν να σταματήσουν οποιονδήποτε, οπουδήποτε, από το δρόμο μέχρι και τις εισόδους των εμπορικών κέντρων.

Στην πρωτεύουσα της Κίνας, το Πεκίνο, ο Γιανγκ λέει ότι οι αρχές καταγράφουν τα προσωπικά στοιχεία όλων όσων πιάνουν με ξένες εφαρμογές και τους προειδοποιούν. Μάλιστα, αν οι αστυνομικοί συναντήσουν αντίσταση από τους πολίτες, τότε τους απειλεί ότι θα τους συλλάβει, κάτι που θα κάνει και εάν εντοπιστεί φωτογραφικό υλικό από τις διαδηλώσεις. Ήδη από χθες (28/11) αστυνομικοί ήταν ανεπτυγμένοι στο Πεκίνο και τη Σαγκάη κοντά στα σημεία όπου χθες είχαν πραγματοποιηθεί συγκεντρώσεις, προχωρώντας σε βίαιες καταστολές. Στη Σαγκάη δύο άνθρωποι συνελήφθησαν κοντά στην οδό Ουρούμτσι, όπου είχαν συγκεντρωθεί διαδηλωτές, με αστυνομικό να εξηγεί ότι ένας εξ αυτών «δεν υπάκουσε στις εντολές μας».

In a rare surge of protests in China, demonstrators called for the ruling Communist Party and its leader, Xi Jinping, to step down, amid anger at the deaths of at least 10 people in an apartment fire in Xinjiang, presumably during a strict Covid lockdown. https://t.co/7eT7YT4nHw pic.twitter.com/WT54Q0yC1M

Η λογοκρισία της Κίνας έχει αυξηθεί στον υπέρτατο βαθμό, καθώς προσπαθεί να σβήσει από το διαδίκτυο τις εικόνες με τους διαδηλωτές να κρατούν τα λευκά φύλλα Α4, το σήμα κατατεθέν των διαδηλώσεων ενάντια στο καθεστώς και τη «φίμωση». Εικόνες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο έδειχναν φοιτητές σε πανεπιστήμια σε πόλεις όπως η Ναντζίνγκ και το Πεκίνο να κρατούν λευκά φύλλα χαρτιού σε σιωπηλή διαμαρτυρία, μια τακτική που χρησιμοποιείται εν μέρει για να αποφύγουν τη λογοκρισία ή τη σύλληψη.

Οι διαδικτυακές συζητήσεις και η ειδησεογραφική κάλυψη των διαδηλώσεων έχουν πλέον απαγορευτεί, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας αναπτύχθηκαν στους δρόμους των μεγάλων πόλεων της χώρας χθες το βράδυ. Όλα τα στιγμιότυπα με τα λευκά φύλλα έχουν επίσης σβηστεί, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων και των βίντεο με πακέτα λευκού χαρτιού, αναφέρει η Telegraph. Όμως οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στις πλατφόρμες Weibo και WeChat πήραν την υπόθεση στα χέρια τους, δημοσιεύοντας τις δικές τους εικόνες από τα λευκά φύλλα.

People gather for a vigil and hold white sheets of paper in protest of the COVID-19 restrictions as outbreaks of the coronavirus disease continue in Beijing, China. Photos by Thomas Peter/Reuters https://t.co/NKGmsPd6DZ pic.twitter.com/pDWV7Agf28

Τη Δευτέρα, οι μετοχές της M&G Stationery, εταιρείας με χαρτικά είδη, μιας γνωστής εταιρείας με περισσότερα από 80.000 καταστήματα λιανικής πώλησης σε όλη την Κίνα, έπεσαν έως και 3,1%, μετά από έγγραφο που κυκλοφόρησε ευρέως στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ανέφερε ότι η εταιρεία θα απαγορεύσει την πώληση λευκών φύλλων χαρτιού Α4 σε εθνικό επίπεδο τόσο online όσο και offline, αρχής γενομένης από σήμερα Τρίτη (29/11). Το έγγραφο ανέφερε πως η απαγόρευση θα ισχύσει για «διατήρηση της εθνικής ασφάλειας και σταθερότητας» και για την «αποτροπή των παρανόμων από το να συσσωρεύουν μεγάλη ποσότητα λευκού χαρτιού Α4 και να το χρησιμοποιούν για παράνομες ανατρεπτικές δραστηριότητες». Ο κολοσσός χαρτικών ειδών, με χρηματιστηριακή αξία 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, υπέστη πολύ μεγάλη ζημιά μετά από τη λήψη της προαναφερόμενης απόφασης.

We must stand with the people of China. God bless them. pic.twitter.com/mM8uzcHg8V

Αργότερα, η εταιρεία δήλωσε ότι το έγγραφο που κυκλοφορούσε στο διαδίκτυο ήταν πλαστό και ότι έχει ειδοποιήσει την αστυνομία, ωστόσο χρήστες στα social media επιβεβαιώνουν ότι οι online παραγγελίες Α4 έχουν διακοπεί: «Αν η φήμη είναι ψευδής, τότε γιατί το κατάστημά της στο Taobao (από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου της Κίνας) δεν υποστηρίζει την παράδοση χαρτιού Α4 σε πολλά μέρη της Κίνας;» Μάλιστα, όπως φαίνεται η λογοκρισία είναι τόσο έντονη, καθώς σύμφωνα με μαρτυρίες χρηστών στο διαδίκτυο, η Apple κυκλοφόρησε μια ενημερωμένη έκδοση λογισμικού που περιορίζει τη χρήση του AirDrop στην Κίνα υπό το φως των πρόσφατων διαμαρτυριών. Το AirDrop χρησιμοποιούνταν από τους διαδηλωτές για τη μετάδοση πληροφοριών απευθείας από τηλέφωνο σε τηλέφωνο, παρακάμπτοντας το Μεγάλο Τείχος Προστασίας της Κίνας.

Apple has released a software update limiting the use of AirDrop in China in light of recent protests.

AirDrop was being used by protesters to transmit info directly phone to phone, bypassing the Great Firewall of China. pic.twitter.com/2UNtOeuTBZ

