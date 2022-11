Χαβάη: Βρυχάται το μεγαλύτερο ηφαίστειο του κόσμου

Το Mauna Loa, το μεγαλύτερο ενεργό ηφαίστειο στον κόσμο, επιστρέφει με εκρήξεις στο αρχιπέλαγος της Χαβάης.Η έκρηξη ξεκίνησε τη νύχτα μεταξύ Κυριακής και Δευτέρας. «Προς το παρόν, οι ροές λάβας περιορίζονται στην περιοχή κορυφής του ηφαιστείου και δεν απειλούν τους οικισμούς», ανέφερε το Γεωλογικό Ινστιτούτο της κυβέρνησης των ΗΠΑ (USGS). Με βάση την προηγούμενη εμπειρία, ωστόσο, προειδοποίησε πως τα στάδια της έκρηξης του Mauna Loa μπορεί να εξελιχθούν με πολύ δυναμικό τρόπο. Συνιστά μέγιστη προσοχή επομένως. Ως εκ τούτου, το επίπεδο συναγερμού έχει ενημερωθεί από συμβουλευτικό σε προειδοποιητικό.

Το Παρατηρητήριο Ηφαιστείων της Χαβάης θα πραγματοποιήσει από αέρος κατόπτευση για να αξιολογηθούν τα χαρακτηριστικά της έκρηξης και οι κίνδυνοι που δημιουργούνται.Το Μάουνα Λόα είναι ένα από τα πέντε ηφαίστεια που αποτελούν το νησί Χαβάης στην αμερικανική πολιτεία Χαβάη στον Ειρηνικό Ωκεανό και ίσως το μεγαλύτερο στη Γη από την άποψη όγκου και της περιοχής που καλύπτει. Είναι ένα ενεργό ασπιδοηφαίστειο, με όγκο που εκτιμάται σε περίπου 75.000 χλμ.³, αν και η κορυφή του είναι 39 μ. χαμηλότερα από εκείνη του γείτονά του, του Μάουνα Κέα. Το όνομα Μάουνα Λόα σημαίνει στη Χαβαϊκή γλώσσα «Μακρύ Βουνό». Εκρήξεις λάβας από το Μάουνα Λόα είναι φτωχές σε διοξείδιο του πυριτίου και πολύ ρευστές. Οι εκρήξεις τείνουν να είναι μη-εκρηκτικές και το ηφαίστειο έχει σχετικά ήπιες πλαγιές.

Το Μάουνα Λόα είναι πιθανώς ενεργό για τουλάχιστον 700.000 χρόνια και μπορεί να έχει ανέλθει πάνω από τη στάθμη της θάλασσας περίπου πριν από 400.000 χρόνια. Τα αρχαιότερα γνωστά πετρώματα δεν είναι μεγαλύτερα από 200.000 ετών. Το μάγμα του ηφαιστείου προέρχεται από το θερμό σημείο της Χαβάης, που είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία της αλυσίδας νησιών της Χαβάης για δεκάδες εκατομμύρια χρόνια. Η αργή μετακίνηση της τεκτονικής πλάκας του Ειρηνικού θα απομακρύνει τελικά το Μάουνα Λόα από το θερμό σημείο σε 500.000 έως ένα εκατομμύριο χρόνια από τώρα, χρονικό σημείο από το οποίο το ηφαίστειο θα γίνει σβηστό.

Timelapse of Mauna Loa so far, from 2346 to 0116 from @USGSVolcanoes webcam #maunaloa #volcano pic.twitter.com/bhLGaa4w1Q

— Katerina Bell (@Lysaldia) November 28, 2022