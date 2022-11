Όταν ο Εσκομπάρ ανατίναξε αεροπλάνο – Στόχος ήταν πολιτικός που δεν επιβιβάστηκε ποτέ (vid)

Μία από τις πιο τρομερές, φρικαλέες και πολύνεκρες επιθέσεις του βαρόνου ναρκωτικών Πάμπλο Εσκομπάρ καταγράφηκε στις 27/11 το 1989, με τον Κολομβιανό ναρκέμπορο να ανατινάζει ένα αεροπλάνο Boeing 727 σκοτώνοντας τους 107 επιβάτες και το πλήρωμα αλλά και τρεις ακόμα στο έδαφος που κτυπήθηκαν από τα συντρίμμια. Κι όλα αυτά; Για τον έναν πολιτικό που ήταν ο «στόχος» και ο οποίος ποτέ δεν μπήκε στο μοιραίο αεροπλάνο.

Ο υποψήφιος πρόεδρος της Κολομβίας Σέσαρ Γκαβίρια είχε ταχθεί υπέρ της έκδοσης μελών του διαβόητου «καρτέλ Μεδεγίν» στις ΗΠΑ και αναπόφευκτα μπήκε στο στόχαστρο του Πάμπλο Εσκομπάρ, ο οποίος είχε ένα ρητό: Λεφτά ή μολύβι. Ή θα εξαγόραζε αυτόν που ήθελε ή θα τον σκότωσε. Το καρτέλ έμαθε ότι ο Γκαβίρια θα έμπαινε στο αεροπλάνο και στήθηκε η όλη επιχείρηση εξόντωσής του. Φυσικά, δεν τους ένοιαζε καθόλου για τους υπόλοιπους 106 επιβάτες ή τις παράπλευρες απώλειες. Ο επικεφαλής ασφαλείας του υποψήφιου προέδρου δεν επέτρεψε στον Γκαβίρια να μπει Ο Γκαβίρια υποτίθεται ότι έπρεπε να βρίσκεται στο αεροσκάφος, αλλά τον είχε εμποδίσει ο επικεφαλής της ασφάλειάς του και τελευταία στιγμή δεν επιβιβάστηκε.

Ο Τζον Τζάιρο Βελάσκεζ Βάσκεζ ή «Ποπάϊ» υπήρξε ο αρχιεκτελεστής του Εσκομπάρ, έχοντας ομολογήσει τους φόνους από τον ίδιο 300 ανθρώπων και την εντολή του για να σκοτώσουν άλλους… 3.000! Ανάμεσά τους; Τη γυναίκα που αγαπούσε και ήταν ερωμένη και του Εσκομπάρ!

Ο «Ποπάι» είχε αποκαλύψει από τη φυλακή ακόμα, το σχέδιο για την ανατίναξη του αεροπλάνου. Είχε μάλιστα χαρακτηρίσει τη βόμβα «αριστούργημα» και τη «φόρτωσαν» σε έναν υποψήφιο νεαρό- καθώς μιλάμε για αποστολή αυτοκτονίας- στον οποίο είχαν πει πως θα κατέγραφε συνομιλίες πρακτόρων της αμερικανικής Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών. Όταν άνοιξε το χαρτοφύλακα ο νεαρός η εκρηκτική συσκευή ενεργοποιήθηκε και σμπαράλιασε το Boeing.

Ο «Ποπάι» είχε πει για την επίθεση: «Εκείνος ο χαρτοφύλακας ήταν ένα αριστούργημα. Ο Καστάνο ξεγέλασε έναν νεαρό λέγοντάς του ότι θα πρέπει να ανοίξει τον χαρτοφύλακα λίγο μετά την απογείωση του αεροσκάφους. Του είπε ότι ο χαρτοφύλακας περιείχε ένα μαγνητόφωνο και μόλις τον άνοιξε η συσκευή θα ετίθετο σε λειτουργία καταγράφοντας τις συνομιλίες συγκεκριμένων επιβατών. Του είπε ακόμη ότι ήταν κάποιοι Αμερικανοί στο αεροσκάφος και το καρτέλ έπρεπε να μάθει τα σχέδιά τους για την έκδοση κάποιου ατόμου. Του έδωσε μάλιστα να κρατήσει στα χέρια έναν παρόμοιο χαρτοφύλακα που περιείχε μια περίπλοκη συσκευή καταγραφής ήχου και του έδειξε πώς λειτουργούσε για να τον ξεγελάσει».

#OTD in 1989: Avianca Flight 203, a B-727, is bombed over Bogota (Colombia). All 107 aboard and 3 on the ground die. Attack was ordered by Pablo Escobar to kill presidential candidate César Gaviria Trujillo, who favored a stronger stance against drug traffic. He was not aboard. pic.twitter.com/30Yfr9MNp3

