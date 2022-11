Μέσι – πυγμάχος: Ο Κανέλο απειλεί τον Αργεντινό σταρ

Στις 28 Νοεμβρίου, ο παγκόσμιος πρωταθλητής της πυγμαχίας Κανέλο Αλβάρεζ φάνηκε εκνευρισμένος όταν είδε ένα βίντεο όπου φέρεται να είδε τον Λιονέλ Μέσι, να καθαρίζει το πάτωμα με μια μεξικανική φανέλα. Σε μια σειρά από tweets έγραψε εξαγριωμένος ο Κανέλο: «Ο Μέσι καθαρίζει το πάτωμα με τη φανέλα και τη σημαία μας;”. Απειλώντας τον Μέσι με σωματική βία, ο Κανέλο έγραψε σε επόμενο tweet: «Θα πρέπει να ζητήσει από τον Θεό να μην τον βρω». Το tweet του περιελάμβανε emoji με γροθιές και βρισιές. Και πρόσθεσε: «Όπως εγώ σέβομαι την Αργεντινή, έτσι και αυτός πρέπει να σέβεται το Μεξικό! Δεν μιλάω για τη χώρα στο σύνολό της, μόνο για τις μ… που έκανε ο Μέσι».

Ρίχνοντας μια ματιά στο βίντεο, φαίνεται ότι το θέμα έχει μεγαλοποιηθεί. Το επίμαχο βίντεο ήταν από τους πανηγυρισμούς που ακολούθησαν μετά τον αγώνα του Μουντιάλ μεταξύ της Αργεντινής και του Μεξικού, όπου η Αργεντινή κέρδισε το παιχνίδι με 2-1. Το πρώτο γκολ πέτυχε ο Λιονέλ Μέσι και το δεύτερο ο Έντσο Φερνάντες. Ο Μέσι εθεάθη να πανηγυρίζει με την υπόλοιπη ομάδα και στεκόταν είτε πάνω είτε ακριβώς δίπλα στη φανέλα του Μεξικού. Λίγα δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του βίντεο, ο Μέσι φαινόταν να μην γνωρίζει ότι η φανέλα ήταν πεσμένη στο πάτωμα, κάθισε, προσπάθησε να βγάλει τα παπούτσια του και κλώτσησε ελαφρά τη φανέλα. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο Μέσι πήρε τη φανέλα στα χέρια του από έναν Μεξικανό παίκτη μετά το ματς, κάτι που αποτελεί σύνηθες φαινόμενο.

