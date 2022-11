Πούτιν – πετρέλαιο Ρωσία: «Θα υπάρξουν συνέπειες αν μπει πλαφόν στην τιμή»

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε σήμερα ότι θα υπάρξουν «σοβαρές συνέπειες» στην περίπτωση που τεθεί πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου, την ώρα που πολλές χώρες ετοιμάζονται να ανακοινώσουν την απόφασή τους για το θέμα αυτό. «Τέτοιες ενέργειες αντίκεινται στις αρχές των εμπορικών σχέσεων και πιθανότητα θα οδηγήσουν σε σοβαρές συνέπειες για τη διεθνή αγορά ενέργειας» είπε ο Πούτιν στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρωθυπουργό του Ιράκ, τον Μοχάμεντ Σία αλ Σουντάνι. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κρεμλίνου, οι δύο ηγέτες συζήτησαν «τις απόπειρες ενός αριθμού δυτικών χωρών να επιβάλουν περιορισμούς στην τιμή του ρωσικού αργού».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ εντείνουν τις τελευταίες ημέρες τις προσπάθειές τους να καταλήξουν σε μια συμφωνία για τη μέγιστη τιμή του ρωσικού πετρελαίου που εισάγουν. Η Ρωσία και το Ιράκ είναι και οι δύο χώρες παραγωγοί πετρελαίου και μετέχουν στον ΟΠΕΚ+ ο οποίος καθορίζει τα επίπεδα παραγωγής με στόχο να ελέγχει τις τιμές του μαύρου χρυσού σε παγκόσμιο επίπεδο. Νωρίτερα σήμερα, το Κρεμλίνο δήλωσε πως η Ρωσία σχεδιάζει να σταματήσει να προμηθεύει πετρέλαιο και αέριο σε χώρες που υποστηρίζουν την επιβολή πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου, αλλά θα λάβει την τελική απόφαση όταν θα έχει αναλύσει όλα τα στοιχεία.

